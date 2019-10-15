Реабілітаційний центр для атовців, який у Луцьку відкрили ще в жовтні, досі не працює повністю





Про це розповів головний лікар комунального підприємства «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Ігор Гнетньов, інформує Волинська ОДА.



Нагадаємо, центр Юрій Дубина.



За словами Ігора Гнетньова, нині у медзакладі завершують пуско-налагоджувальні роботи вмонтованого обладнання, яке попередньо тестують. У закладі готуються проводити реабілітацію учасників бойових дій та їх сімей, як амбулаторно, так і стаціонарно. Використовуватимуть для цього водолікування, ерготерапію, заняття з практичним психологом, лікувальну фізкультуру та фізичну терапію, однак, переконують, працюватимуть, у першу чергу, над профілактикою захворювань.



Разом з тим, триває підготовка вузькопрофільних спеціалістів - фізіотерапевтів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів та лікарів-реабілітологів. На сьогодні персонал ЦР нараховує 17 осіб.



Окрім цього, у лікарняному закладі триває робота щодо заключення договору з Національною службою здоров’я України, аби мати змогу проводити реабілітацію учасників бойових дій за рахунок держбюджету.







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