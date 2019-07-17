У 13-річного волинянина діагностували важку недугу: збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:21
13-річний Олександр Ліщук потребує дороговартісного лікування. Нещодавно лікарі встановили хлопцю діагноз – “Лімфогранулематоз, варіант нодулярного склерозу, стадія ІІ В”.
Рідні розповіли, що Олександру необхідне додаткове обстеження в Білорусі. Його вартість – 5 000 доларів. А далі – лікування та реабілітація, які теж вимагають великих витрат, - пише 12 канал.
Рідні хлопця просять усіх небайдужих волинян допомогти, адже сума, необхідна подальшої діагностики та лікування, непідйомна для сім’ї.
Кошти можна переказати на картку мами Олександра – 4149 4993 4389 9215 (Турчик Ольга Василівна).
Довідково: Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) — первинне пухлинне захворювання лімфатичної системи, що характеризується гранулематозними розростаннями з наявністю клітин Березовського — Штернберга (Рід — Штернберга). Належить до групи гемабластозів — пухлинних захворювань, субстратом яких є клітини крові.
До основних напрямів лікування Л. належать променева терапія (при локальних формах захворювання) та хіміотерапія.
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Рідні розповіли, що Олександру необхідне додаткове обстеження в Білорусі. Його вартість – 5 000 доларів. А далі – лікування та реабілітація, які теж вимагають великих витрат, - пише 12 канал.
Рідні хлопця просять усіх небайдужих волинян допомогти, адже сума, необхідна подальшої діагностики та лікування, непідйомна для сім’ї.
Кошти можна переказати на картку мами Олександра – 4149 4993 4389 9215 (Турчик Ольга Василівна).
Довідково: Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) — первинне пухлинне захворювання лімфатичної системи, що характеризується гранулематозними розростаннями з наявністю клітин Березовського — Штернберга (Рід — Штернберга). Належить до групи гемабластозів — пухлинних захворювань, субстратом яких є клітини крові.
До основних напрямів лікування Л. належать променева терапія (при локальних формах захворювання) та хіміотерапія.
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Коментарі 1
Будь здоровий хлопче +
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