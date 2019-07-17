У 13-річного волинянина діагностували важку недугу: збирають кошти на лікування

Олександр Ліщук потребує дороговартісного лікування. Нещодавно лікарі встановили хлопцю діагноз – “Лімфогранулематоз, варіант нодулярного склерозу, стадія ІІ В”.



Рідні розповіли, що Олександру необхідне додаткове обстеження в Білорусі. Його вартість – 5 000 доларів. А далі – лікування та реабілітація, які теж вимагають великих витрат, - пише



Рідні хлопця просять усіх небайдужих волинян допомогти, адже сума, необхідна подальшої діагностики та лікування, непідйомна для сім’ї.



Кошти можна переказати на картку мами Олександра – 4149 4993 4389 9215 (Турчик Ольга Василівна).



Довідково: Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) — первинне пухлинне захворювання лімфатичної системи, що характеризується гранулематозними розростаннями з наявністю клітин Березовського — Штернберга (Рід — Штернберга). Належить до групи гемабластозів — пухлинних захворювань, субстратом яких є клітини крові.



До основних напрямів лікування Л. належать променева терапія (при локальних формах захворювання) та хіміотерапія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-річнийпотребує дороговартісного лікування. Нещодавно лікарі встановили хлопцю діагноз – “Лімфогранулематоз, варіант нодулярного склерозу, стадія ІІ В”.Рідні розповіли, що Олександру необхідне додаткове обстеження в Білорусі. Його вартість – 5 000 доларів. А далі – лікування та реабілітація, які теж вимагають великих витрат, - пише 12 канал Рідні хлопця просять усіх небайдужих волинян допомогти, адже сума, необхідна подальшої діагностики та лікування, непідйомна для сім’ї.Лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна) — первинне пухлинне захворювання лімфатичної системи, що характеризується гранулематозними розростаннями з наявністю клітин Березовського — Штернберга (Рід — Штернберга). Належить до групи гемабластозів — пухлинних захворювань, субстратом яких є клітини крові.До основних напрямів лікування Л. належать променева терапія (при локальних формах захворювання) та хіміотерапія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію