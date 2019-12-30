Волинська майстриня розповіла, які ляльки-мотанки треба дарувати на великі родинні свята. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
У Луцьку школярам презентували виставку ляльок ручної роботи.
Творчий захід організували майстрині, які займаються виготовленням унікальних іграшок багато років, - інформує 12 канал.
До творчості вирішили залучили й дітей, аби ті краще познайомилися з історією іграшок. Найбільше на виставці було ляльок-мотанок. Це українські народні обереги. Такі унікальні іграшки виготовляються не менше 6-ти годин.
Майстрині розповідають, що для створення її не можна використовувати ріжучі предмети. Тканину рвуть руками на маленькі клаптики, а потім змотують їх нитками.
Ідейна натхненниця заходу Юлія Богданова порадила, що такі ляльки – особливо символічно дарувати на великі родинні свята.
У рамках виставки-презентації відбувся і конкурс для дітей. Школярі зображали та розповідали історії власних іграшок на папері. Найкращі – отримали дипломи.
Помилуватися унікальними ляльками можна ще деякий час. Виставка в бібліотеці для юнацтва діятиме до Водохреща.
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Творчий захід організували майстрині, які займаються виготовленням унікальних іграшок багато років, - інформує 12 канал.
До творчості вирішили залучили й дітей, аби ті краще познайомилися з історією іграшок. Найбільше на виставці було ляльок-мотанок. Це українські народні обереги. Такі унікальні іграшки виготовляються не менше 6-ти годин.
Майстрині розповідають, що для створення її не можна використовувати ріжучі предмети. Тканину рвуть руками на маленькі клаптики, а потім змотують їх нитками.
Ідейна натхненниця заходу Юлія Богданова порадила, що такі ляльки – особливо символічно дарувати на великі родинні свята.
У рамках виставки-презентації відбувся і конкурс для дітей. Школярі зображали та розповідали історії власних іграшок на папері. Найкращі – отримали дипломи.
Помилуватися унікальними ляльками можна ще деякий час. Виставка в бібліотеці для юнацтва діятиме до Водохреща.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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