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Волинська майстриня розповіла, які ляльки-мотанки треба дарувати на великі родинні свята. ВІДЕО

Волинська майстриня розповіла, які ляльки-мотанки треба дарувати на великі родинні свята. ВІДЕО
У Луцьку школярам презентували виставку ляльок ручної роботи.

Творчий захід організували майстрині, які займаються виготовленням унікальних іграшок багато років, - інформує 12 канал.

До творчості вирішили залучили й дітей, аби ті краще познайомилися з історією іграшок. Найбільше на виставці було ляльок-мотанок. Це українські народні обереги. Такі унікальні іграшки виготовляються не менше 6-ти годин.

Майстрині розповідають, що для створення її не можна використовувати ріжучі предмети. Тканину рвуть руками на маленькі клаптики, а потім змотують їх нитками.

Ідейна натхненниця заходу Юлія Богданова порадила, що такі ляльки – особливо символічно дарувати на великі родинні свята.

У рамках виставки-презентації відбувся і конкурс для дітей. Школярі зображали та розповідали історії власних іграшок на папері. Найкращі – отримали дипломи.

Помилуватися унікальними ляльками можна ще деякий час. Виставка в бібліотеці для юнацтва діятиме до Водохреща.


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Теги: ляльки-мотанки, Луцьк, виставка
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