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У Луцькому районі викрали автомобіль ВАЗ

У Луцькому районі викрали автомобіль ВАЗ
У Луцьку районі невідомі викрали автомобіль «ВАЗ 2106».

Учора, 14 січня, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Луцького району. Він повідомив, що цього ж дня по вулиці Івана Франка в селищі Торчин невідома особа викрала його автомобіль «ВАЗ 2106», - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 29-річний житель Луцька. Відомо, що волинянина уже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Автомобіль правоохоронці вилучили та повернули власнику. Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 с. 289 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті, зокрема, передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.


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Теги: викрадення автомобіля, ВАЗ, Луцьк
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