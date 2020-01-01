Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-13:00
Магазин «Зоряний», доставка пошти «Кур’єр», ТзОВ «Кедр» м. Вол.-Вол., вул.: Устилузька, Бунди, Мономаха, Старокафедральна, Володимирська, Ваврисевича, Кальнишевського, 23-43, Мазепи,
Федьковича, 2-14, Туполєва
2. 9:00-17:00
Професійний ліцей с. Овадне, котельня майстерні, перекачна станція
3. 9:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: С.Крушельницької, І.Багряного, Менделєєва, пров.Винниченка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-152
с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. м.Берестечко
09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, Гараж
ФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-Магазин
Свято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-Готель
ПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-Автостанція
Горохівський районний відділ освіти-Будинок школяра
Костел
Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-Інтернат
ПрАТ "МТС Україна"-станція
м. Берестечко: вул. Паркова,
вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12а
вул. Незалежності 9,
вул. Костельна 2, 4, 9, 13;
Іваничівський район
1.
ПЛ-04кв від КТП-270
9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-71
09:30-17:00
Церква, СВК «Раків Ліський» контора. с. Раків Ліс, вул.Федори Денисюк, буд. 3-17, вул.Бригадна 2-5, вул.Паркова, буд. 1 та 1А, вул.Гагаріна буд. 17, пров. Шкільний, буд. 5.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-64
09:30-17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул.Перемоги, вул.Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-
131 с. Хотешів
09:30-16:00
с. Хотешів, вул.Глинянка, буд. 1-22
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта
с. Носовичі вул. Шевченка,
2. 09:00-17:00
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна -
торг.кіоск
с.Берестяни вул.Жовтнева,
Ковельський район
1.
9:00-17:00 С/Р Голоби Ковельське Райво
Голобське споживче товариство ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗ
с.Бруховичі
2.
9:00-17:00
МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся" НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П. ТзОВ "Равім "
ПАТ "Західінкомбанк" НДЕКЦ при УМВС
Райкультвідділ Ков.РДА РЖКП №1
ПАТ КБ "Приватбанк" ФОП Яковицький О.М. ПТМ"Ковельтепло" ФОП Дідицький Р.В. ФОП Перепелиця І.І. ФОП Рембач І.В.
ФОП Чапленко О.А. ФОП Куденчук О.П. ФОП Андріенко Л.І. Ф.О. Ігоніна І.Г. ФОП Миронюк Г.В. ФОП Трофімчук А,В.
м.Ковель, вул.С.Бандери, вул.Незалежності
Відділ.фонду соцстрахування Упр-ня юстиції у Вол.Області ФОП Шава В.П.
ТзОВ"Стиль" ФОП Гайчук О.П.
Державна фінансова інспекція ТОВ "АМіЛа"
Ф.О.Мишковська Т.Р. КП "Лілея" Пенсійний.фонд
ФОП Шворак П.Є. ФОП Солодуха Н.П. Ф.о. Головчик С.Г. ПАТ" Укрінбанк"
Ков.управління освіти вик.ком.
ФОП Іхо М.Л.
Ф.О.Мороз С.І.
Ф.о. Янін Ю.В. Ф.О. Бегларян І.Ф. ФОП Вознюк С.М. Ков.УТОС
МП"Айстра" ФОП Фатхутдінова Л.В
РЖКП №1
ФОП Попіка О.А. Церква "КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
3.
ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-05, Л.62-06)
9:00-17:00 Церква АСД ФОП Радчук В.М. ФОП Маточкін С.В. Ф.О. Шепеть-Туча І.А
ФОП Демчук Р.М. Андріївська громада Михайлівська церква
м.Ковель, вул.Івасюка, вул.Залізнична, вул.Незалежності, вул.Вербицького, вул.Чубинського, вул.О.Пчілки, вул.Сайковського, вул.Кониського, вул.Тімірязєва, вул.Мечнікова, вул.Грушевського
Ф-я Ковельського ДЕУ ФОП Терещук М.В.
Вол.обл.фітосан. лабораторія ФОП Коляда О.В.
РЖКП №1
Ф.о.Мандзюк Н.С. ФОП Силюк Р.С.
Ков.управління освіти вик.ком.
ОСББ"Авангард 10" ФО Грицай В.Є ПрАТ"ДАТАГРУП"
ДП Український ДЦ радіочастот" ТзОВ "Ковельрембуд" Ковельське УВКГ ТзОВ"Любисток"
ФОП Гнатюк І.Ю ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
ФОП Лисюк В.В. МПП "Ірис"
ФОП Лисакова О.П. ФОП Василець О.В. Ф.о. Сидорчук В І ФОП Пархомук В.В.
Райкультвідділ Ков.РДА ФОП Радчук А.Т. ПТМ"Ковельтепло"
ДУ ВОЛЦ Держсанепідслужба ФОП Ковальчук О.Ф.
ФОП Конопацький Б.М. ФОП Узналі І.Х.
ПП "Волиньпожсервіс" ФОП Місюра О.В. ФОП Старушик Р.М.
ФОП Михальчевський В.А ТзОВ "ЖБК"
ФОП Барна А.М. ТУД судової адмініст ФОП Узналі І.Х.
РГ "Благодать"церква ЄХБ ЖБК "Юність'' ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Поліщук О.Є. ФОП Цалай Р.І. Ф.О. Зайцева Г.В. ФОП Пацалай В.М.
ПрАТ "Волинський РМК" ФОП Мороз С.М.
ФОП Зубрицька Н.В. Ф.о.Романюк В.В. Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк ПАТ" Волиньгаз "
Римо-кат. Церква ФОП Березнюк В.А. ФОП Кужелюк І.Ф. Ф.О.Кравчук Ю.П. Ковельське УВКГ МПП " Люкс" Львівська залізниця ФОП Мороз С.М.
Ков.Навч.-метод. Центр Ковельське ПТУ-5 ФОП Геч В.Г.
ФО Шепшелей В.П. ВП"Держенергонагляд" ФОП Дубець М.С. ФОП Козлов В.І
ФОП Геч Т.В.
ФОП Кобрусев О.А. ФОП Сокольцев В.О. ФОП Ількевич С.М.
Управ.соц.захисту населення.
ТзОВ "ВАЙС ОФІС" ФОП Дуда Л.Т. СМЕД ДАІ УМВС
Ковельське УВКГ ПАТ"Укртелеком"
ФО Шишук-Мартинюк І.В.
4. ПС-35кВ
«Колодяжне «37»
«Поворськ №39»
«Сільце «74»
9:00-17:00 ФОП Калибоверда І.Ф. Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки
ФОП Сандлер В.Я. ФГ "Симфонія" Ковельське МТМО ФОП Марчук Р.А. ФОП Романюк В.В. Ковельське Райво Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква С/Р Колодяжне
Львівська залізниця ВАТ "Родючість" ТзОВ "Лапаст"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс" ФГ "Агро-Плюс" ФОП Тарасюк І. М ПАТ "Дубномолоко"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ "ВКП " Каскад " ФОП Мельничук Л.В. СТзОВ ім .Л Українки
с.Колодяже с.Будище с.Любитів с.Скулин с.Козлиничі с.Пісочне с.Байківці с.Радошин с.Мирин с.Кривлин с.Мельниця с.Поворськ с.Ситовичі с.Підріжжя с.Озірне с.Гулівка с.Заячівка с.Ломачанка с.Луківка с.Уховецьк с.Жмудче
Церква с.Волошки с.Велицьк
ФОП Єрьоменко О.О. с.Кухари
ФОП Мороз Н.Ф. с.Підліси
Громада ЄХБ Волошки с.Арсоновичі
ДП "Західтранс" с.Сільце
ФОП Самчук Л.П. с.Угли
ТзОВ "ВКП " Каскад " с.Кашівка
ФОП Солов'янчук А.Ф с.Підріжжя
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Рудка Миринська
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
СВК"Світанок"
ФОП Ткачук О.В.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ПАТКовельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП"Козацька застава
Сад масив "Будівельник"
СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі) Вол.дирекція УДППЗ
Церква СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне Ковельське Райво (школа Пісочне) С/Р Пісочне
ФОП Мациборук М.С. ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне) ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці) СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1" СФГ"Край" С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин) ФОП Білець О.Т. ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця) ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О. ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар" Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Польчук П. А. ФОП Горинович В.П. С/Р Ситовичі Вол.дирекція УДППЗ СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд" Фіз.ос.Лисиця О.Г. ФОП Дерев'янчук В.І. ФОП Колбасюк В.І. ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП" МПП "Гіперіон" ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І Ф.О. Боровик Л.О. ФОП Копанчук В.М. ФОП Басиста О.М. Львівська залізниця Ковельське СЛАТ "Тур" Вол-Волинська КЕВ ФОП Копанчук В.М. ФОП Федорук Г.Ю. ФОП Гриценюк Л.Р. ПАТ "Дубномолоко" ФОП Данилюк І.П. ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка) СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка) С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С. Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти" С/Р Уховецьк ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП Львівська філія ПрАТ"Київстар" ФОП Ткачук Т.С.
Голобське споживче товариство ТзОВ "В.Прометей" Райкультвідділ Ков.РДА
С/Р Велицьк СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфарм» Ковельське Райво
С/Р Велицьк ПАТ"Укртелеком" Вол.дирекція УДППЗ ФОП Киденько О.М. ФОП Максимчук І.І. ФОП Польчук А.Ф. СТзОВ "Вежа"
ФОП Топоровський О.Є ФОП Горинович В.П. С/Р Сільце
Ковельське МТМО (ФАП Сільце) СВК "Берізка"
ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО (ФАП Підліси)
ФОП Філіпчук В.В. Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)
С/Р Сільце Церква с.Угли
ДП"Ковел.лісове господарство» ФОП Бойміструк Б.Г. ФОП Горинович В.П.
С/Р Підріжжя ФОП Чих В.Я.
Громада ХВЄ Підріжжя Вол.дирекція УДППЗ ФОП Польчук П. А. ТзОВ "ТРК-2013"
Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська)
Локачинський район
1.
ПЛ-04кВ Л-3 КТП-47
9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності.Провулок Козацький,
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-31
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Чкалова, Чапаєва, Пархоменка
2
ПЛ-0.4 КТП-407
9:00 – 17:00
с.Лисняки
3
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка частково с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Маневицька райспоживспілка (ресторан
«Україна», магазин «Україна).
смт. Маневмчі.
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00
Новоапостольська церква, Міська рада,
Податкова інспекція, Нічний «Експрес»,
Магазин «Побутова техніка», Греко-католицька церква, Державна служба охорони м.Нововолинськ вул.Східна вул.Зелена вул.Заводська
п-т Дружби вул.Матросова пр..Поштовий вул.М.Шептицького вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 32
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-
23 чистка траси
9:30-16:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
(від… до …)
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
1.
КТП-274
10:00-16:00
с Кримне вул: Радянська, Перемоги
2.
КТП-129
10:00-16:00
с Грабово вул:1 Травня, Радянська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-35
10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб
с.Туропин
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-70
10:00-16:00
Туличівська с/р - клуб
с.Радовичі
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-124
10:00-16:00
Перевалівська с/р – клуб, церква
с.Торговище
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-13:00
Магазин «Зоряний», доставка пошти «Кур’єр», ТзОВ «Кедр» м. Вол.-Вол., вул.: Устилузька, Бунди, Мономаха, Старокафедральна, Володимирська, Ваврисевича, Кальнишевського, 23-43, Мазепи,
Федьковича, 2-14, Туполєва
2. 9:00-17:00
Професійний ліцей с. Овадне, котельня майстерні, перекачна станція
3. 9:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: С.Крушельницької, І.Багряного, Менделєєва, пров.Винниченка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-152
с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. м.Берестечко
09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, Гараж
ФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-Магазин
Свято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-Готель
ПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-Автостанція
Горохівський районний відділ освіти-Будинок школяра
Костел
Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-Інтернат
ПрАТ "МТС Україна"-станція
м. Берестечко: вул. Паркова,
вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12а
вул. Незалежності 9,
вул. Костельна 2, 4, 9, 13;
Іваничівський район
1.
ПЛ-04кв від КТП-270
9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-71
09:30-17:00
Церква, СВК «Раків Ліський» контора. с. Раків Ліс, вул.Федори Денисюк, буд. 3-17, вул.Бригадна 2-5, вул.Паркова, буд. 1 та 1А, вул.Гагаріна буд. 17, пров. Шкільний, буд. 5.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-64
09:30-17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул.Перемоги, вул.Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-
131 с. Хотешів
09:30-16:00
с. Хотешів, вул.Глинянка, буд. 1-22
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта
с. Носовичі вул. Шевченка,
2. 09:00-17:00
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна -
торг.кіоск
с.Берестяни вул.Жовтнева,
Ковельський район
1.
9:00-17:00 С/Р Голоби Ковельське Райво
Голобське споживче товариство ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗ
с.Бруховичі
2.
9:00-17:00
МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся" НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П. ТзОВ "Равім "
ПАТ "Західінкомбанк" НДЕКЦ при УМВС
Райкультвідділ Ков.РДА РЖКП №1
ПАТ КБ "Приватбанк" ФОП Яковицький О.М. ПТМ"Ковельтепло" ФОП Дідицький Р.В. ФОП Перепелиця І.І. ФОП Рембач І.В.
ФОП Чапленко О.А. ФОП Куденчук О.П. ФОП Андріенко Л.І. Ф.О. Ігоніна І.Г. ФОП Миронюк Г.В. ФОП Трофімчук А,В.
м.Ковель, вул.С.Бандери, вул.Незалежності
Відділ.фонду соцстрахування Упр-ня юстиції у Вол.Області ФОП Шава В.П.
ТзОВ"Стиль" ФОП Гайчук О.П.
Державна фінансова інспекція ТОВ "АМіЛа"
Ф.О.Мишковська Т.Р. КП "Лілея" Пенсійний.фонд
ФОП Шворак П.Є. ФОП Солодуха Н.П. Ф.о. Головчик С.Г. ПАТ" Укрінбанк"
Ков.управління освіти вик.ком.
ФОП Іхо М.Л.
Ф.О.Мороз С.І.
Ф.о. Янін Ю.В. Ф.О. Бегларян І.Ф. ФОП Вознюк С.М. Ков.УТОС
МП"Айстра" ФОП Фатхутдінова Л.В
РЖКП №1
ФОП Попіка О.А. Церква "КОВЧЕГ СПАСІННЯ"
3.
ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-05, Л.62-06)
9:00-17:00 Церква АСД ФОП Радчук В.М. ФОП Маточкін С.В. Ф.О. Шепеть-Туча І.А
ФОП Демчук Р.М. Андріївська громада Михайлівська церква
м.Ковель, вул.Івасюка, вул.Залізнична, вул.Незалежності, вул.Вербицького, вул.Чубинського, вул.О.Пчілки, вул.Сайковського, вул.Кониського, вул.Тімірязєва, вул.Мечнікова, вул.Грушевського
Ф-я Ковельського ДЕУ ФОП Терещук М.В.
Вол.обл.фітосан. лабораторія ФОП Коляда О.В.
РЖКП №1
Ф.о.Мандзюк Н.С. ФОП Силюк Р.С.
Ков.управління освіти вик.ком.
ОСББ"Авангард 10" ФО Грицай В.Є ПрАТ"ДАТАГРУП"
ДП Український ДЦ радіочастот" ТзОВ "Ковельрембуд" Ковельське УВКГ ТзОВ"Любисток"
ФОП Гнатюк І.Ю ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТД
ФОП Лисюк В.В. МПП "Ірис"
ФОП Лисакова О.П. ФОП Василець О.В. Ф.о. Сидорчук В І ФОП Пархомук В.В.
Райкультвідділ Ков.РДА ФОП Радчук А.Т. ПТМ"Ковельтепло"
ДУ ВОЛЦ Держсанепідслужба ФОП Ковальчук О.Ф.
ФОП Конопацький Б.М. ФОП Узналі І.Х.
ПП "Волиньпожсервіс" ФОП Місюра О.В. ФОП Старушик Р.М.
ФОП Михальчевський В.А ТзОВ "ЖБК"
ФОП Барна А.М. ТУД судової адмініст ФОП Узналі І.Х.
РГ "Благодать"церква ЄХБ ЖБК "Юність'' ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Поліщук О.Є. ФОП Цалай Р.І. Ф.О. Зайцева Г.В. ФОП Пацалай В.М.
ПрАТ "Волинський РМК" ФОП Мороз С.М.
ФОП Зубрицька Н.В. Ф.о.Романюк В.В. Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк ПАТ" Волиньгаз "
Римо-кат. Церква ФОП Березнюк В.А. ФОП Кужелюк І.Ф. Ф.О.Кравчук Ю.П. Ковельське УВКГ МПП " Люкс" Львівська залізниця ФОП Мороз С.М.
Ков.Навч.-метод. Центр Ковельське ПТУ-5 ФОП Геч В.Г.
ФО Шепшелей В.П. ВП"Держенергонагляд" ФОП Дубець М.С. ФОП Козлов В.І
ФОП Геч Т.В.
ФОП Кобрусев О.А. ФОП Сокольцев В.О. ФОП Ількевич С.М.
Управ.соц.захисту населення.
ТзОВ "ВАЙС ОФІС" ФОП Дуда Л.Т. СМЕД ДАІ УМВС
Ковельське УВКГ ПАТ"Укртелеком"
ФО Шишук-Мартинюк І.В.
4. ПС-35кВ
«Колодяжне «37»
«Поворськ №39»
«Сільце «74»
9:00-17:00 ФОП Калибоверда І.Ф. Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки
ФОП Сандлер В.Я. ФГ "Симфонія" Ковельське МТМО ФОП Марчук Р.А. ФОП Романюк В.В. Ковельське Райво Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква С/Р Колодяжне
Львівська залізниця ВАТ "Родючість" ТзОВ "Лапаст"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс" ФГ "Агро-Плюс" ФОП Тарасюк І. М ПАТ "Дубномолоко"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ "ВКП " Каскад " ФОП Мельничук Л.В. СТзОВ ім .Л Українки
с.Колодяже с.Будище с.Любитів с.Скулин с.Козлиничі с.Пісочне с.Байківці с.Радошин с.Мирин с.Кривлин с.Мельниця с.Поворськ с.Ситовичі с.Підріжжя с.Озірне с.Гулівка с.Заячівка с.Ломачанка с.Луківка с.Уховецьк с.Жмудче
Церква с.Волошки с.Велицьк
ФОП Єрьоменко О.О. с.Кухари
ФОП Мороз Н.Ф. с.Підліси
Громада ЄХБ Волошки с.Арсоновичі
ДП "Західтранс" с.Сільце
ФОП Самчук Л.П. с.Угли
ТзОВ "ВКП " Каскад " с.Кашівка
ФОП Солов'янчук А.Ф с.Підріжжя
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Рудка Миринська
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
СВК"Світанок"
ФОП Ткачук О.В.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ПАТКовельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП"Козацька застава
Сад масив "Будівельник"
СТзОВ"Заповіт"
С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С.
ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі) Вол.дирекція УДППЗ
Церква СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне Ковельське Райво (школа Пісочне) С/Р Пісочне
ФОП Мациборук М.С. ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське МТМО (ФАП Пісочне) ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці) СТзОВ ім. І.Франка
ТзОВ "Віра-1" СФГ"Край" С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин) ФОП Білець О.Т. ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця) ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О. ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар" Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Польчук П. А. ФОП Горинович В.П. С/Р Ситовичі Вол.дирекція УДППЗ СТзОВ"Колос"
РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова
ФОП Дерев'янчук Г.І Ковельське МТМО (ФАП Озірне)
ТзОВ "Лістрансбуд" Фіз.ос.Лисиця О.Г. ФОП Дерев'янчук В.І. ФОП Колбасюк В.І. ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Тублікарня ФОП Горайчук В.П.
ПрАТ "Поворське РТП" МПП "Гіперіон" ВАТ "Родючість"
ФОП Дерев'янчук Г.І Ф.О. Боровик Л.О. ФОП Копанчук В.М. ФОП Басиста О.М. Львівська залізниця Ковельське СЛАТ "Тур" Вол-Волинська КЕВ ФОП Копанчук В.М. ФОП Федорук Г.Ю. ФОП Гриценюк Л.Р. ПАТ "Дубномолоко" ФОП Данилюк І.П. ФОП Горайчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)
Св'ято-Покровська церква УПЦ КП СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка) СТзОВ"Заповіт"
Ковельське МТМО (ФАП Луківка) С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С. Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)
СТзОВ "Васюти" С/Р Уховецьк ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП Львівська філія ПрАТ"Київстар" ФОП Ткачук Т.С.
Голобське споживче товариство ТзОВ "В.Прометей" Райкультвідділ Ков.РДА
С/Р Велицьк СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфарм» Ковельське Райво
С/Р Велицьк ПАТ"Укртелеком" Вол.дирекція УДППЗ ФОП Киденько О.М. ФОП Максимчук І.І. ФОП Польчук А.Ф. СТзОВ "Вежа"
ФОП Топоровський О.Є ФОП Горинович В.П. С/Р Сільце
Ковельське МТМО (ФАП Сільце) СВК "Берізка"
ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО (ФАП Підліси)
ФОП Філіпчук В.В. Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)
С/Р Сільце Церква с.Угли
ДП"Ковел.лісове господарство» ФОП Бойміструк Б.Г. ФОП Горинович В.П.
С/Р Підріжжя ФОП Чих В.Я.
Громада ХВЄ Підріжжя Вол.дирекція УДППЗ ФОП Польчук П. А. ТзОВ "ТРК-2013"
Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська)
Локачинський район
1.
ПЛ-04кВ Л-3 КТП-47
9:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності.Провулок Козацький,
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-31
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Чкалова, Чапаєва, Пархоменка
2
ПЛ-0.4 КТП-407
9:00 – 17:00
с.Лисняки
3
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка частково с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Маневицька райспоживспілка (ресторан
«Україна», магазин «Україна).
смт. Маневмчі.
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00
Новоапостольська церква, Міська рада,
Податкова інспекція, Нічний «Експрес»,
Магазин «Побутова техніка», Греко-католицька церква, Державна служба охорони м.Нововолинськ вул.Східна вул.Зелена вул.Заводська
п-т Дружби вул.Матросова пр..Поштовий вул.М.Шептицького вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 32
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-
23 чистка траси
9:30-16:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
(від… до …)
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
1.
КТП-274
10:00-16:00
с Кримне вул: Радянська, Перемоги
2.
КТП-129
10:00-16:00
с Грабово вул:1 Травня, Радянська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-35
10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб
с.Туропин
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-70
10:00-16:00
Туличівська с/р - клуб
с.Радовичі
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-124
10:00-16:00
Перевалівська с/р – клуб, церква
с.Торговище
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