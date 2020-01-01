Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-13:00Магазин «Зоряний», доставка пошти «Кур’єр», ТзОВ «Кедр» м. Вол.-Вол., вул.: Устилузька, Бунди, Мономаха, Старокафедральна, Володимирська, Ваврисевича, Кальнишевського, 23-43, Мазепи,Федьковича, 2-14, Туполєва2. 9:00-17:00Професійний ліцей с. Овадне, котельня майстерні, перекачна станція3. 9:00-17:00м. Вол.-Вол., вул.: С.Крушельницької, І.Багряного, Менделєєва, пров.Винниченка1. ПЛ-0,4 кВ КТП-152с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова2. м.Берестечко09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, ГаражФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-МагазинСвято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-ГотельПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-АвтостанціяГорохівський районний відділ освіти-Будинок школяраКостелБерестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-ІнтернатПрАТ "МТС Україна"-станціям. Берестечко: вул. Паркова,вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12авул. Незалежності 9,вул. Костельна 2, 4, 9, 13;1.ПЛ-04кв від КТП-2709:30-16:30с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)1.ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-7109:30-17:00Церква, СВК «Раків Ліський» контора. с. Раків Ліс, вул.Федори Денисюк, буд. 3-17, вул.Бригадна 2-5, вул.Паркова, буд. 1 та 1А, вул.Гагаріна буд. 17, пров. Шкільний, буд. 5.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-6409:30-17:00 ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул.Перемоги, вул.Молодіжна.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-131 с. Хотешів09:30-16:00с. Хотешів, вул.Глинянка, буд. 1-221. 09:00-17:00Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктСелищна рада смт.Олика – водонапірна баштас. Носовичі вул. Шевченка,2. 09:00-17:00ФОП Ковальчук Галина Олександрівна -торг.кіоскс.Берестяни вул.Жовтнева,1.9:00-17:00 С/Р Голоби Ковельське РайвоГолобське споживче товариство ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗс.Бруховичі2.9:00-17:00МРВ УМВСПарк-музей "Полісся" НДЕКЦ при УМВСФОП Назарук Н.П. ТзОВ "Равім "ПАТ "Західінкомбанк" НДЕКЦ при УМВСРайкультвідділ Ков.РДА РЖКП №1ПАТ КБ "Приватбанк" ФОП Яковицький О.М. ПТМ"Ковельтепло" ФОП Дідицький Р.В. ФОП Перепелиця І.І. ФОП Рембач І.В.ФОП Чапленко О.А. ФОП Куденчук О.П. ФОП Андріенко Л.І. Ф.О. Ігоніна І.Г. ФОП Миронюк Г.В. ФОП Трофімчук А,В.м.Ковель, вул.С.Бандери, вул.НезалежностіВідділ.фонду соцстрахування Упр-ня юстиції у Вол.Області ФОП Шава В.П.ТзОВ"Стиль" ФОП Гайчук О.П.Державна фінансова інспекція ТОВ "АМіЛа"Ф.О.Мишковська Т.Р. КП "Лілея" Пенсійний.фондФОП Шворак П.Є. ФОП Солодуха Н.П. Ф.о. Головчик С.Г. ПАТ" Укрінбанк"Ков.управління освіти вик.ком.ФОП Іхо М.Л.Ф.О.Мороз С.І.Ф.о. Янін Ю.В. Ф.О. Бегларян І.Ф. ФОП Вознюк С.М. Ков.УТОСМП"Айстра" ФОП Фатхутдінова Л.ВРЖКП №1ФОП Попіка О.А. Церква "КОВЧЕГ СПАСІННЯ"3.ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-05, Л.62-06)9:00-17:00 Церква АСД ФОП Радчук В.М. ФОП Маточкін С.В. Ф.О. Шепеть-Туча І.АФОП Демчук Р.М. Андріївська громада Михайлівська церквам.Ковель, вул.Івасюка, вул.Залізнична, вул.Незалежності, вул.Вербицького, вул.Чубинського, вул.О.Пчілки, вул.Сайковського, вул.Кониського, вул.Тімірязєва, вул.Мечнікова, вул.ГрушевськогоФ-я Ковельського ДЕУ ФОП Терещук М.В.Вол.обл.фітосан. лабораторія ФОП Коляда О.В.РЖКП №1Ф.о.Мандзюк Н.С. ФОП Силюк Р.С.Ков.управління освіти вик.ком.ОСББ"Авангард 10" ФО Грицай В.Є ПрАТ"ДАТАГРУП"ДП Український ДЦ радіочастот" ТзОВ "Ковельрембуд" Ковельське УВКГ ТзОВ"Любисток"ФОП Гнатюк І.Ю ТЗОВ"НЕКТАР" ЛТДФОП Лисюк В.В. МПП "Ірис"ФОП Лисакова О.П. ФОП Василець О.В. Ф.о. Сидорчук В І ФОП Пархомук В.В.Райкультвідділ Ков.РДА ФОП Радчук А.Т. ПТМ"Ковельтепло"ДУ ВОЛЦ Держсанепідслужба ФОП Ковальчук О.Ф.ФОП Конопацький Б.М. ФОП Узналі І.Х.ПП "Волиньпожсервіс" ФОП Місюра О.В. ФОП Старушик Р.М.ФОП Михальчевський В.А ТзОВ "ЖБК"ФОП Барна А.М. ТУД судової адмініст ФОП Узналі І.Х.РГ "Благодать"церква ЄХБ ЖБК "Юність'' ПАТ"Ковельмолоко"ФОП Поліщук О.Є. ФОП Цалай Р.І. Ф.О. Зайцева Г.В. ФОП Пацалай В.М.ПрАТ "Волинський РМК" ФОП Мороз С.М.ФОП Зубрицька Н.В. Ф.о.Романюк В.В. Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк ПАТ" Волиньгаз "Римо-кат. Церква ФОП Березнюк В.А. ФОП Кужелюк І.Ф. Ф.О.Кравчук Ю.П. Ковельське УВКГ МПП " Люкс" Львівська залізниця ФОП Мороз С.М.Ков.Навч.-метод. Центр Ковельське ПТУ-5 ФОП Геч В.Г.ФО Шепшелей В.П. ВП"Держенергонагляд" ФОП Дубець М.С. ФОП Козлов В.ІФОП Геч Т.В.ФОП Кобрусев О.А. ФОП Сокольцев В.О. ФОП Ількевич С.М.Управ.соц.захисту населення.ТзОВ "ВАЙС ОФІС" ФОП Дуда Л.Т. СМЕД ДАІ УМВСКовельське УВКГ ПАТ"Укртелеком"ФО Шишук-Мартинюк І.В.4. ПС-35кВ«Колодяжне «37»«Поворськ №39»«Сільце «74»9:00-17:00 ФОП Калибоверда І.Ф. Волинський краєзнавчий музей Лесі УкраїнкиФОП Сандлер В.Я. ФГ "Симфонія" Ковельське МТМО ФОП Марчук Р.А. ФОП Романюк В.В. Ковельське Райво Вол.дирекція УДППЗСвято-Миколаївська церква С/Р КолодяжнеЛьвівська залізниця ВАТ "Родючість" ТзОВ "Лапаст"ТзОВ "ВКФ Будсервіс" ФГ "Агро-Плюс" ФОП Тарасюк І. М ПАТ "Дубномолоко"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ТзОВ "ВКП " Каскад " ФОП Мельничук Л.В. СТзОВ ім .Л Українкис.Колодяже с.Будище с.Любитів с.Скулин с.Козлиничі с.Пісочне с.Байківці с.Радошин с.Мирин с.Кривлин с.Мельниця с.Поворськ с.Ситовичі с.Підріжжя с.Озірне с.Гулівка с.Заячівка с.Ломачанка с.Луківка с.Уховецьк с.ЖмудчеЦерква с.Волошки с.ВелицькФОП Єрьоменко О.О. с.КухариФОП Мороз Н.Ф. с.ПідлісиГромада ЄХБ Волошки с.АрсоновичіДП "Західтранс" с.СільцеФОП Самчук Л.П. с.УглиТзОВ "ВКП " Каскад " с.КашівкаФОП Солов'янчук А.Ф с.ПідріжжяКовельське СЛАТ "Тур" с.Рудка МиринськаФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП "Ков. Лісове господарствоФОП Хороших О.А.СВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.О. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВСВК"Світанок"ФОП Ткачук О.В.ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"ПАТКовельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП"Козацька заставаСад масив "Будівельник"СТзОВ"Заповіт"С/Р КозлиничіФОП Санько А.С.ПАТ "Дубномолоко"СТ Поворськ ПАТ"Укртелеком" АТС КозлиничіКовельське Райво (школа Козлиничі) Вол.дирекція УДППЗЦерква СТзОВ"Пісочне"Св'ято-Михайлівська церква ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне Ковельське Райво (школа Пісочне) С/Р ПісочнеФОП Мациборук М.С. ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське МТМО (ФАП Пісочне) ФГ"Ставеччина"Ковельське МТМО (ФАП Байківці) СТзОВ ім. І.ФранкаТзОВ "Віра-1" СФГ"Край" С/Р МельницяКовельське МТМО (ФАП Мирин) ФОП Білець О.Т. ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця) ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О. ФГ"Ставеччина"Львівська філія ПрАТ"Київстар" Ковельське СЛАТ "Тур"ФОП Польчук П. А. ФОП Горинович В.П. С/Р Ситовичі Вол.дирекція УДППЗ СТзОВ"Колос"РГ Св.ап.Євангеліста І.БогусловаФОП Дерев'янчук Г.І Ковельське МТМО (ФАП Озірне)ТзОВ "Лістрансбуд" Фіз.ос.Лисиця О.Г. ФОП Дерев'янчук В.І. ФОП Колбасюк В.І. ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Тублікарня ФОП Горайчук В.П.ПрАТ "Поворське РТП" МПП "Гіперіон" ВАТ "Родючість"ФОП Дерев'янчук Г.І Ф.О. Боровик Л.О. ФОП Копанчук В.М. ФОП Басиста О.М. Львівська залізниця Ковельське СЛАТ "Тур" Вол-Волинська КЕВ ФОП Копанчук В.М. ФОП Федорук Г.Ю. ФОП Гриценюк Л.Р. ПАТ "Дубномолоко" ФОП Данилюк І.П. ФОП Горайчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ)Св'ято-Покровська церква УПЦ КП СТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка) СТзОВ"Заповіт"Ковельське МТМО (ФАП Луківка) С/Р КозлиничіФОП Санько А.С. Ковельське МТМО (ФАП Гривятки)СТзОВ "Васюти" С/Р Уховецьк ФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП Львівська філія ПрАТ"Київстар" ФОП Ткачук Т.С.Голобське споживче товариство ТзОВ "В.Прометей" Райкультвідділ Ков.РДАС/Р Велицьк СТзОВ "Зоря"Філія ДВТП"Волиньфарм» Ковельське РайвоС/Р Велицьк ПАТ"Укртелеком" Вол.дирекція УДППЗ ФОП Киденько О.М. ФОП Максимчук І.І. ФОП Польчук А.Ф. СТзОВ "Вежа"ФОП Топоровський О.Є ФОП Горинович В.П. С/Р СільцеКовельське МТМО (ФАП Сільце) СВК "Берізка"ПАТ"Укртелеком" Ковельське МТМО (ФАП Підліси)ФОП Філіпчук В.В. Ковельське МТМО (ФАП Арсоновичі)С/Р Сільце Церква с.УглиДП"Ковел.лісове господарство» ФОП Бойміструк Б.Г. ФОП Горинович В.П.С/Р Підріжжя ФОП Чих В.Я.Громада ХВЄ Підріжжя Вол.дирекція УДППЗ ФОП Польчук П. А. ТзОВ "ТРК-2013"Ковельське МТМО (ФАП с.Рудка Миринська)1.ПЛ-04кВ Л-3 КТП-479:00-17:00 с.Затурці вул.Незалежності.Провулок Козацький,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП-319:00 – 17:00смт.Головне вул.Чкалова, Чапаєва, ПархоменкаПЛ-0.4 КТП-4079:00 – 17:00с.ЛиснякиПЛ-10 Л 91-049:00 – 17:00с.Острів"я, Камянка частково с.ПульмоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00 Маневицька райспоживспілка (ресторан«Україна», магазин «Україна).смт. Маневмчі.1.09:00-17:00Новоапостольська церква, Міська рада,Податкова інспекція, Нічний «Експрес»,Магазин «Побутова техніка», Греко-католицька церква, Державна служба охорони м.Нововолинськ вул.Східна вул.Зелена вул.Заводськап-т Дружби вул.Матросова пр..Поштовий вул.М.Шептицького вул.Миру, 2-8вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 321. ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-23 чистка траси9:30-16:00частково без постачання с.ВелимчеРожищенський район№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються(від… до …)1.ПЛ-0,4 кВ КТП-4769:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4779:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3.ПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник4.ПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.Фріда5.КТП-1059:00-17:00ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськоматм.Рожище, пров.Мазепи.6.КТП-1099:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457.КТП-29:00-17:00Магазин с.Олександрівкас.Олександрівка8.КТП-39:00-17:00с.Підліски1.КТП-27410:00-16:00с Кримне вул: Радянська, Перемоги2.КТП-12910:00-16:00с Грабово вул:1 Травня, Радянська1. ПЛ-0,4 кВ КТП-3510:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клубс.Туропин2. ПЛ-0,4 кВ КТП-7010:00-16:00Туличівська с/р - клубс.Радовичі3. ПЛ-0,4 кВ КТП-12410:00-16:00Перевалівська с/р – клуб, церквас.Торговище