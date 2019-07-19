Верховна Рада включила 935-річчя Луцька до переліку пам'ятних дат
Сьогодні, 12:15
Верховна Рада оновила список пам’ятних дат на 2020 рік.
Про це інформує Главком.
Постанову № 2542 підтримали 327 народних депутатів.
Згідно із постановою, до списку пам'ятних дат у 2020 році додали:
935 років з часу першої писемної згадки про місто Луцьк (1085);
120 років з дня заснування Національного університету Запорізька політехніка (19.11.1900);
95 років з дня заснування журналу іноземної літератури Всесвіт (15.01.1925);
75 років з дня заснування Одеської державної академії технічного регулювання та якості (02.09.1945);
50 років з часу заснування державної установи Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України (1970);
50 років з дня заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (03.01.1970);
230 років з часу народження Федора Симиренка (1790–1867), підприємця, засновника та першого керівника торгово-промислової фірми Брати Яхненки–Симиренки;
140 років з часу народження Мойсея Вольфа (1880–1933), вченого, аграрія, репресованого;
7 січня – 90 років з дня народження Володимира Денисенка (1930–1984), кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста УРСР, репресованого;
13 січня – 120 років з дня народження Олександра Ковіньки (справжнє прізвище – Ковінько) (1900–1985), письменника-гумориста, репресованого;
5 березня – 140 років з дня народження Сергія Бернштейна (1880–1968), вченого, математика, академіка Академії наук УРСР;
8 березня – 80 років з дня народження Леоніда Осики (1940–2001), кінорежисера, сценариста, народного артиста України;
22 березня – 160 років з дня народження Порфирія Демуцького (1860–1927), композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога;
24 березня – 120 років з дня народження Івана Козловського (1900–1993), оперного співака, народного артиста СРСР, народного артиста України;
3 травня – 120 років з дня народження Миколи Яковченка (1900–1974), актора театру і кіно, народного артиста УРСР;
6 червня – 110 років з дня народження Георгія Карпенка (1910–1977), вченого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, академіка Академії наук УРСР;
29 липня – 155 років з дня народження Андрея Шептицького (1865–1944), митрополита Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча, мецената;
2 жовтня – 110 років з дня народження Анатолія Бережного (1910–1996), вченого, хіміка, академіка Академії наук УРСР;
18 жовтня – 150 років з дня народження Володимира Різниченка (1870–1932), вченого, геолога, письменника, перекладача, художника, академіка Всеукраїнської академії наук;
22 жовтня – 140 років з дня народження Віктора Протопопова (1880–1957), вченого, психіатра, академіка Академії наук УРСР;
17 грудня – 130 років з дня народження Миколи Кулєшова (1890–1968), вченого, біолога, селекціонера, академіка Академії наук УРСР, репресованого;
5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;
12 квітня – 90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930–2018), філософа, академіка Національної академії наук України;
25 липня – 120 років з дня народження Зінаїди Аксентьєвої (1900–1969), вченої, геофізика, члена-кореспондента Академії наук УРСР;
11 листопада – 100 років з дня народження Андрія Ромоданова (1920–1993), нейрохірурга, академіка Академії медичних наук СРСР;
28 листопада – 130 років з дня народження Зінаїди Тулуб (1890–1964), письменниці, перекладачки, репресованої;
21 грудня – 200 років з дня народження Платона Симиренка (1820–1863), підприємця, мецената, одного із засновників раціонального садівництва в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Главком.
Постанову № 2542 підтримали 327 народних депутатів.
Згідно із постановою, до списку пам'ятних дат у 2020 році додали:
935 років з часу першої писемної згадки про місто Луцьк (1085);
120 років з дня заснування Національного університету Запорізька політехніка (19.11.1900);
95 років з дня заснування журналу іноземної літератури Всесвіт (15.01.1925);
75 років з дня заснування Одеської державної академії технічного регулювання та якості (02.09.1945);
50 років з часу заснування державної установи Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України (1970);
50 років з дня заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (03.01.1970);
230 років з часу народження Федора Симиренка (1790–1867), підприємця, засновника та першого керівника торгово-промислової фірми Брати Яхненки–Симиренки;
140 років з часу народження Мойсея Вольфа (1880–1933), вченого, аграрія, репресованого;
7 січня – 90 років з дня народження Володимира Денисенка (1930–1984), кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста УРСР, репресованого;
13 січня – 120 років з дня народження Олександра Ковіньки (справжнє прізвище – Ковінько) (1900–1985), письменника-гумориста, репресованого;
5 березня – 140 років з дня народження Сергія Бернштейна (1880–1968), вченого, математика, академіка Академії наук УРСР;
8 березня – 80 років з дня народження Леоніда Осики (1940–2001), кінорежисера, сценариста, народного артиста України;
22 березня – 160 років з дня народження Порфирія Демуцького (1860–1927), композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога;
24 березня – 120 років з дня народження Івана Козловського (1900–1993), оперного співака, народного артиста СРСР, народного артиста України;
3 травня – 120 років з дня народження Миколи Яковченка (1900–1974), актора театру і кіно, народного артиста УРСР;
6 червня – 110 років з дня народження Георгія Карпенка (1910–1977), вченого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, академіка Академії наук УРСР;
29 липня – 155 років з дня народження Андрея Шептицького (1865–1944), митрополита Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча, мецената;
2 жовтня – 110 років з дня народження Анатолія Бережного (1910–1996), вченого, хіміка, академіка Академії наук УРСР;
18 жовтня – 150 років з дня народження Володимира Різниченка (1870–1932), вченого, геолога, письменника, перекладача, художника, академіка Всеукраїнської академії наук;
22 жовтня – 140 років з дня народження Віктора Протопопова (1880–1957), вченого, психіатра, академіка Академії наук УРСР;
17 грудня – 130 років з дня народження Миколи Кулєшова (1890–1968), вченого, біолога, селекціонера, академіка Академії наук УРСР, репресованого;
5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;
12 квітня – 90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930–2018), філософа, академіка Національної академії наук України;
25 липня – 120 років з дня народження Зінаїди Аксентьєвої (1900–1969), вченої, геофізика, члена-кореспондента Академії наук УРСР;
11 листопада – 100 років з дня народження Андрія Ромоданова (1920–1993), нейрохірурга, академіка Академії медичних наук СРСР;
28 листопада – 130 років з дня народження Зінаїди Тулуб (1890–1964), письменниці, перекладачки, репресованої;
21 грудня – 200 років з дня народження Платона Симиренка (1820–1863), підприємця, мецената, одного із засновників раціонального садівництва в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Церковні баталії в Четвертні: «кримінал» за побиття пенсіонерів поліцейські закрили, вкрадену ікону не знайшли
Сьогодні, 12:30
На автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися молоковоз та легковик: останнього відкинуло у кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Верховна Рада включила 935-річчя Луцька до переліку пам'ятних дат
Сьогодні, 12:15
У Луцьку зіткнулися Skoda та Peugeot. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
У Луцькому районі викрали автомобіль ВАЗ
Сьогодні, 11:42
Медіа