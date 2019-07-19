Верховна Рада включила 935-річчя Луцька до переліку пам'ятних дат





Про це інформує



Постанову № 2542 підтримали 327 народних депутатів.



Згідно із постановою, до списку пам'ятних дат у 2020 році додали:



935 років з часу першої писемної згадки про місто Луцьк (1085);

120 років з дня заснування Національного університету Запорізька політехніка (19.11.1900);

95 років з дня заснування журналу іноземної літератури Всесвіт (15.01.1925);

75 років з дня заснування Одеської державної академії технічного регулювання та якості (02.09.1945);

50 років з часу заснування державної установи Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України (1970);

50 років з дня заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (03.01.1970);

230 років з часу народження Федора Симиренка (1790–1867), підприємця, засновника та першого керівника торгово-промислової фірми Брати Яхненки–Симиренки;

140 років з часу народження Мойсея Вольфа (1880–1933), вченого, аграрія, репресованого;

7 січня – 90 років з дня народження Володимира Денисенка (1930–1984), кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста УРСР, репресованого;

13 січня – 120 років з дня народження Олександра Ковіньки (справжнє прізвище – Ковінько) (1900–1985), письменника-гумориста, репресованого;

5 березня – 140 років з дня народження Сергія Бернштейна (1880–1968), вченого, математика, академіка Академії наук УРСР;

8 березня – 80 років з дня народження Леоніда Осики (1940–2001), кінорежисера, сценариста, народного артиста України;

22 березня – 160 років з дня народження Порфирія Демуцького (1860–1927), композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога;

24 березня – 120 років з дня народження Івана Козловського (1900–1993), оперного співака, народного артиста СРСР, народного артиста України;

3 травня – 120 років з дня народження Миколи Яковченка (1900–1974), актора театру і кіно, народного артиста УРСР;

6 червня – 110 років з дня народження Георгія Карпенка (1910–1977), вченого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, академіка Академії наук УРСР;

29 липня – 155 років з дня народження Андрея Шептицького (1865–1944), митрополита Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча, мецената;

2 жовтня – 110 років з дня народження Анатолія Бережного (1910–1996), вченого, хіміка, академіка Академії наук УРСР;

18 жовтня – 150 років з дня народження Володимира Різниченка (1870–1932), вченого, геолога, письменника, перекладача, художника, академіка Всеукраїнської академії наук;

22 жовтня – 140 років з дня народження Віктора Протопопова (1880–1957), вченого, психіатра, академіка Академії наук УРСР;

17 грудня – 130 років з дня народження Миколи Кулєшова (1890–1968), вченого, біолога, селекціонера, академіка Академії наук УРСР, репресованого;

5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;

12 квітня – 90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930–2018), філософа, академіка Національної академії наук України;

25 липня – 120 років з дня народження Зінаїди Аксентьєвої (1900–1969), вченої, геофізика, члена-кореспондента Академії наук УРСР;

11 листопада – 100 років з дня народження Андрія Ромоданова (1920–1993), нейрохірурга, академіка Академії медичних наук СРСР;

28 листопада – 130 років з дня народження Зінаїди Тулуб (1890–1964), письменниці, перекладачки, репресованої;

21 грудня – 200 років з дня народження Платона Симиренка (1820–1863), підприємця, мецената, одного із засновників раціонального садівництва в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада оновила список пам’ятних дат на 2020 рік.Про це інформує Главком Постанову № 2542 підтримали 327 народних депутатів.Згідно із постановою, до списку пам'ятних дат у 2020 році додали:935 років з часу першої писемної згадки про місто Луцьк (1085);120 років з дня заснування Національного університету Запорізька політехніка (19.11.1900);95 років з дня заснування журналу іноземної літератури Всесвіт (15.01.1925);75 років з дня заснування Одеської державної академії технічного регулювання та якості (02.09.1945);50 років з часу заснування державної установи Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України (1970);50 років з дня заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (03.01.1970);230 років з часу народження Федора Симиренка (1790–1867), підприємця, засновника та першого керівника торгово-промислової фірми Брати Яхненки–Симиренки;140 років з часу народження Мойсея Вольфа (1880–1933), вченого, аграрія, репресованого;7 січня – 90 років з дня народження Володимира Денисенка (1930–1984), кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста УРСР, репресованого;13 січня – 120 років з дня народження Олександра Ковіньки (справжнє прізвище – Ковінько) (1900–1985), письменника-гумориста, репресованого;5 березня – 140 років з дня народження Сергія Бернштейна (1880–1968), вченого, математика, академіка Академії наук УРСР;8 березня – 80 років з дня народження Леоніда Осики (1940–2001), кінорежисера, сценариста, народного артиста України;22 березня – 160 років з дня народження Порфирія Демуцького (1860–1927), композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога;24 березня – 120 років з дня народження Івана Козловського (1900–1993), оперного співака, народного артиста СРСР, народного артиста України;3 травня – 120 років з дня народження Миколи Яковченка (1900–1974), актора театру і кіно, народного артиста УРСР;6 червня – 110 років з дня народження Георгія Карпенка (1910–1977), вченого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів, академіка Академії наук УРСР;29 липня – 155 років з дня народження Андрея Шептицького (1865–1944), митрополита Української Греко-Католицької Церкви, громадського діяча, мецената;2 жовтня – 110 років з дня народження Анатолія Бережного (1910–1996), вченого, хіміка, академіка Академії наук УРСР;18 жовтня – 150 років з дня народження Володимира Різниченка (1870–1932), вченого, геолога, письменника, перекладача, художника, академіка Всеукраїнської академії наук;22 жовтня – 140 років з дня народження Віктора Протопопова (1880–1957), вченого, психіатра, академіка Академії наук УРСР;17 грудня – 130 років з дня народження Миколи Кулєшова (1890–1968), вченого, біолога, селекціонера, академіка Академії наук УРСР, репресованого;5 березня – 150 років з дня народження Євгена Патона (1870–1953), вченого у галузях мостобудування та електрозварювання, засновника та першого керівника Інституту електрозварювання Академії наук України, академіка та віце-президента Академії наук УРСР;12 квітня – 90 років з дня народження Мирослава Поповича (1930–2018), філософа, академіка Національної академії наук України;25 липня – 120 років з дня народження Зінаїди Аксентьєвої (1900–1969), вченої, геофізика, члена-кореспондента Академії наук УРСР;11 листопада – 100 років з дня народження Андрія Ромоданова (1920–1993), нейрохірурга, академіка Академії медичних наук СРСР;28 листопада – 130 років з дня народження Зінаїди Тулуб (1890–1964), письменниці, перекладачки, репресованої;21 грудня – 200 років з дня народження Платона Симиренка (1820–1863), підприємця, мецената, одного із засновників раціонального садівництва в Україні.

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