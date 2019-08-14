Церковні баталії в Четвертні: «кримінал» за побиття пенсіонерів поліцейські закрили, вкрадену ікону не знайшли





Таку відповідь на депутатське звернення отримав Олександр Пирожик.



"Замість неупереджено розслідувати кримінальні провадження, вони тихцем поспішили їх позакривати. Як результат: "за наслідками досудового розслідування слідчими на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, прийнято рішення про закриття кримінальних проваджень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень Підвальному М.Я. і викрадення ікони із церкви в с. Четвертня Маневицького району", - відзначив депутат облради.



За словами Олександра Пирожика, незаконні та невмотивовані постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень мають бути скасовані, а розслідування проведені належним чином. Цю позицію підтримала прокуратура.



"За результатами перевірки зазначених кримінальних проваджень Маневицькою місцевою прокуратурою 03.01.2020 вказані постанови слідчих скасовані, як незаконні та необгрунтовані. У провадженнях прокурором надані письмові вказівки про проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.



Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень", - йдеться у відповіді прокуратури на депутатський запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські закрили кримінальні провадження стосовно побиття двох пенсіонерів , що були прихильниками переходу храму в Четвертні з УПЦ (МП) до ПЦУ, а також викрадення старовинної ікони Таку відповідь на депутатське звернення отримав"Замість неупереджено розслідувати кримінальні провадження, вони тихцем поспішили їх позакривати. Як результат: "за наслідками досудового розслідування слідчими на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, прийнято рішення про закриття кримінальних проваджень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень Підвальному М.Я. і викрадення ікони із церкви в с. Четвертня Маневицького району", - відзначив депутат облради.За словами Олександра Пирожика, незаконні та невмотивовані постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень мають бути скасовані, а розслідування проведені належним чином. Цю позицію підтримала прокуратура."За результатами перевірки зазначених кримінальних проваджень Маневицькою місцевою прокуратурою 03.01.2020 вказані постанови слідчих скасовані, як незаконні та необгрунтовані. У провадженнях прокурором надані письмові вказівки про проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень", - йдеться у відповіді прокуратури на депутатський запит.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію