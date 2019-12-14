Знайшли безвісти зниклого волинянина

Володимира Осійчука з села Щитинь Любешівського району.



Про це



Чоловік пішов з дому вранці 13 січня. На щастя, його вдалось знайти.



Родичі подякували небайдужим та медіа, які допомагали у пошуку. Вони кажуть, що з чоловіком усе гаразд. Де він був, не уточнюють.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні розшукали зниклогоз села Щитинь Любешівського району.Про це Район.Любешів повідомили родичі чоловіка.Чоловік пішов з дому вранці 13 січня. На щастя, його вдалось знайти.Родичі подякували небайдужим та медіа, які допомагали у пошуку. Вони кажуть, що з чоловіком усе гаразд. Де він був, не уточнюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію