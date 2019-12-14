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Знайшли безвісти зниклого волинянина

Знайшли безвісти зниклого волинянина
Рідні розшукали зниклого Володимира Осійчука з села Щитинь Любешівського району.

Про це Район.Любешів повідомили родичі чоловіка.

Чоловік пішов з дому вранці 13 січня. На щастя, його вдалось знайти.

Родичі подякували небайдужим та медіа, які допомагали у пошуку. Вони кажуть, що з чоловіком усе гаразд. Де він був, не уточнюють.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: розшук, волинянин
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