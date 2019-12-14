Знайшли безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 12:38
Рідні розшукали зниклого Володимира Осійчука з села Щитинь Любешівського району.
Про це Район.Любешів повідомили родичі чоловіка.
Чоловік пішов з дому вранці 13 січня. На щастя, його вдалось знайти.
Родичі подякували небайдужим та медіа, які допомагали у пошуку. Вони кажуть, що з чоловіком усе гаразд. Де він був, не уточнюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Район.Любешів повідомили родичі чоловіка.
Чоловік пішов з дому вранці 13 січня. На щастя, його вдалось знайти.
Родичі подякували небайдужим та медіа, які допомагали у пошуку. Вони кажуть, що з чоловіком усе гаразд. Де він був, не уточнюють.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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