У Горохові п'яні молодики «обчистили» заправку





Сталося це в ніч на 15 січня, повідомляє газета



Хлопці зайшли в приміщення, розійшлися поміж прилавками і почали красти з них усе, що потрапляло під руки.



За попередньою інформацією, злодії винесли товарів на 1200 гривень.



Нині поліція встановлює особи підозрюваних і з’ясовує деталі цього факту.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові нетверезі молодики опівночі обікрали заправку.Сталося це в ніч на 15 січня, повідомляє газета Волинь Хлопці зайшли в приміщення, розійшлися поміж прилавками і почали красти з них усе, що потрапляло під руки.За попередньою інформацією, злодії винесли товарів на 1200 гривень.Нині поліція встановлює особи підозрюваних і з’ясовує деталі цього факту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію