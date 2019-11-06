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У Горохові п'яні молодики «обчистили» заправку

У Горохові п'яні молодики «обчистили» заправку
У Горохові нетверезі молодики опівночі обікрали заправку.

Сталося це в ніч на 15 січня, повідомляє газета Волинь.

Хлопці зайшли в приміщення, розійшлися поміж прилавками і почали красти з них усе, що потрапляло під руки.

За попередньою інформацією, злодії винесли товарів на 1200 гривень.

Нині поліція встановлює особи підозрюваних і з’ясовує деталі цього факту.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: крадіжка, заправка, Горохів
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