У Горохові п'яні молодики «обчистили» заправку
Сьогодні, 12:56
У Горохові нетверезі молодики опівночі обікрали заправку.
Сталося це в ніч на 15 січня, повідомляє газета Волинь.
Хлопці зайшли в приміщення, розійшлися поміж прилавками і почали красти з них усе, що потрапляло під руки.
За попередньою інформацією, злодії винесли товарів на 1200 гривень.
Нині поліція встановлює особи підозрюваних і з’ясовує деталі цього факту.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сталося це в ніч на 15 січня, повідомляє газета Волинь.
Хлопці зайшли в приміщення, розійшлися поміж прилавками і почали красти з них усе, що потрапляло під руки.
За попередньою інформацією, злодії винесли товарів на 1200 гривень.
Нині поліція встановлює особи підозрюваних і з’ясовує деталі цього факту.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як не попасти на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам
Сьогодні, 13:23
У Горохові п'яні молодики «обчистили» заправку
Сьогодні, 12:56
Знайшли безвісти зниклого волинянина
Сьогодні, 12:38
Медіа