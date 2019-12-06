У «Там Тамі» – два дні знижок на деякі продукти та капсули для прання*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зокрема, за акційною ціною пропонують купити такі позиції:



- йогурт «Агуша» 2,7% питний в асортименті 200г – 12,90 грн/шт;

- олія соняшникова рафінована ТМ «Олейна» 850мл – 25,90 грн/шт;

- стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 35,90 грн/кг;

- капсули для прання «Ariel 3 в 1 Color» в асортименті 13шт – 89,90 грн/шт.



Термін дії акції – з 15 січня до 16 січня 2020 включно. Зауважують, що кількість товару обмежена.







Нагадаємо, з 10 до 23 січня також діє акція на ковбасу, куряче філе, піцу та ягідний торт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зокрема, за акційною ціною пропонують купити такі позиції:- йогурт «Агуша» 2,7% питний в асортименті 200г – 12,90 грн/шт;- олія соняшникова рафінована ТМ «Олейна» 850мл – 25,90 грн/шт;- стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 35,90 грн/кг;- капсули для прання «Ariel 3 в 1 Color» в асортименті 13шт – 89,90 грн/шт.Термін дії акції – з 15 січня до 16 січня 2020 включно. Зауважують, що кількість товару обмежена.Нагадаємо, з 10 до 23 січняна ковбасу, куряче філе, піцу та ягідний торт.

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