У «Там Тамі» – два дні знижок на деякі продукти та капсули для прання*
Сьогодні, 12:50
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, за акційною ціною пропонують купити такі позиції:
- йогурт «Агуша» 2,7% питний в асортименті 200г – 12,90 грн/шт;
- олія соняшникова рафінована ТМ «Олейна» 850мл – 25,90 грн/шт;
- стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 35,90 грн/кг;
- капсули для прання «Ariel 3 в 1 Color» в асортименті 13шт – 89,90 грн/шт.
Термін дії акції – з 15 січня до 16 січня 2020 включно. Зауважують, що кількість товару обмежена.
Нагадаємо, з 10 до 23 січня також діє акція на ковбасу, куряче філе, піцу та ягідний торт.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, за акційною ціною пропонують купити такі позиції:
- йогурт «Агуша» 2,7% питний в асортименті 200г – 12,90 грн/шт;
- олія соняшникова рафінована ТМ «Олейна» 850мл – 25,90 грн/шт;
- стегно куряче з частинкою спинки охолоджене вагове – 35,90 грн/кг;
- капсули для прання «Ariel 3 в 1 Color» в асортименті 13шт – 89,90 грн/шт.
Термін дії акції – з 15 січня до 16 січня 2020 включно. Зауважують, що кількість товару обмежена.
Нагадаємо, з 10 до 23 січня також діє акція на ковбасу, куряче філе, піцу та ягідний торт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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