Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання
Сьогодні, 15:30
Незважаючи на розпал зими, вона на Волинь не спішить приходити. Якщо кінець грудня цьогоріч видався порівняно холодним, то січень морозом та снігом не радує.
Вже кілька днів в області рекордно тепла та сонячна погода. Синоптики кажуть, що причина тому – тепле повітря із Середземного моря, - пише ІА "Конкурент".
Фахівці прогнозують, що цього тижня погода точно не зміниться. А от до кінця наступного – слід очікувати мокрий сніг та незначне пониження температури. Проте останні дні січня знову будуть нагадувати весну.
До слова, найвища температура в такий період – плюс 12 градусів за цельсієм – спостерігалася на Волині в 1994 році, найнижча – мінус 33 градуси за цельсієм – у 1987 році.
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Вже кілька днів в області рекордно тепла та сонячна погода. Синоптики кажуть, що причина тому – тепле повітря із Середземного моря, - пише ІА "Конкурент".
Фахівці прогнозують, що цього тижня погода точно не зміниться. А от до кінця наступного – слід очікувати мокрий сніг та незначне пониження температури. Проте останні дні січня знову будуть нагадувати весну.
До слова, найвища температура в такий період – плюс 12 градусів за цельсієм – спостерігалася на Волині в 1994 році, найнижча – мінус 33 градуси за цельсієм – у 1987 році.
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