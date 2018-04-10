Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання





Вже кілька днів в області рекордно тепла та сонячна погода. Синоптики кажуть, що причина тому – тепле повітря із Середземного моря, - пише



Фахівці прогнозують, що цього тижня погода точно не зміниться. А от до кінця наступного – слід очікувати мокрий сніг та незначне пониження температури. Проте останні дні січня знову будуть нагадувати весну.



До слова, найвища температура в такий період – плюс 12 градусів за цельсієм – спостерігалася на Волині в 1994 році, найнижча – мінус 33 градуси за цельсієм – у 1987 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на розпал зими, вона на Волинь не спішить приходити. Якщо кінець грудня цьогоріч видався порівняно холодним, то січень морозом та снігом не радує.Вже кілька днів в області рекордно тепла та сонячна погода. Синоптики кажуть, що причина тому – тепле повітря із Середземного моря, - пише ІА "Конкурент". Фахівці прогнозують, що цього тижня погода точно не зміниться. А от до кінця наступного – слід очікувати мокрий сніг та незначне пониження температури. Проте останні дні січня знову будуть нагадувати весну.До слова, найвища температура в такий період – плюс 12 градусів за цельсієм – спостерігалася на Волині в 1994 році, найнижча – мінус 33 градуси за цельсієм – у 1987 році.

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