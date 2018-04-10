вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання

Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання
Незважаючи на розпал зими, вона на Волинь не спішить приходити. Якщо кінець грудня цьогоріч видався порівняно холодним, то січень морозом та снігом не радує.

Вже кілька днів в області рекордно тепла та сонячна погода. Синоптики кажуть, що причина тому – тепле повітря із Середземного моря, - пише ІА "Конкурент".

Фахівці прогнозують, що цього тижня погода точно не зміниться. А от до кінця наступного – слід очікувати мокрий сніг та незначне пониження температури. Проте останні дні січня знову будуть нагадувати весну.

До слова, найвища температура в такий період – плюс 12 градусів за цельсієм – спостерігалася на Волині в 1994 році, найнижча – мінус 33 градуси за цельсієм – у 1987 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, погода, похолодання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання
Сьогодні, 15:30
Іран випустив в літак МАУ дві ракети, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
Водій ВМW, який у Ковелі збив людей на «зебрі», заплатить 255 гривень штрафу
Сьогодні, 15:13
В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 14:48
Хлопець з Волині, який грає на унікальному інструменті, став переможцем міжнародного конкурсу
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
Волинські синоптики повідомили, чи буде похолодання Волинські синоптики повідомили, чи буде похолодання
10 квітень, 2018, 14:44
На Різдво в Україну прийде похолодання На Різдво в Україну прийде похолодання
02 січень, 14:07
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 січня
01 січень, 20:00
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
28 грудень, 2019, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде похолодання
Сьогодні, 15:30
 0
Іран випустив в літак МАУ дві ракети, – ЗМІ
Сьогодні, 15:18
 0
Водій ВМW, який у Ковелі збив людей на «зебрі», заплатить 255 гривень штрафу
Сьогодні, 15:13
 0
В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 14:48
 0
Хлопець з Волині, який грає на унікальному інструменті, став переможцем міжнародного конкурсу
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8