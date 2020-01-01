Як не попастися на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам





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Купівля в інтернеті – один з найпоширеніших видів шахрайств. Далі йдуть: продаж в інтернеті, віруси-шифрувальники та інші шкідливі програми, інтернет-жебрацтво, виграш в інтернеті.



Покупців приваблює більший вибір та менша ціна. Людина замовляє товар, перераховує гроші на картку, а потім продавець зникає, і гроші теж.



Поради волинянам від патрульної поліції:



1. Потрібно купувати речі тільки на перевірених сайтах та у перевірених продавців.



2. Ніколи не варто повністю оплачувати товар або робити передоплату.



3. Ніколи не повідомляти PIN-код та код для покупок на звороті CVV2/CVC2. Також не можна говорити термін дії картки.

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