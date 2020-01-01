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Як не попастися на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам

Як не попастися на «гачок» інтернет-шахраїв: поради волинянам
Патрульна поліція Волині розповіла, як не стати жертвою інтернет-шахраїв.

Про це повідомляє поліція на сторінці у Facebook.

Купівля в інтернеті – один з найпоширеніших видів шахрайств. Далі йдуть: продаж в інтернеті, віруси-шифрувальники та інші шкідливі програми, інтернет-жебрацтво, виграш в інтернеті.

Покупців приваблює більший вибір та менша ціна. Людина замовляє товар, перераховує гроші на картку, а потім продавець зникає, і гроші теж.

Поради волинянам від патрульної поліції:

1. Потрібно купувати речі тільки на перевірених сайтах та у перевірених продавців.

2. Ніколи не варто повністю оплачувати товар або робити передоплату.

3. Ніколи не повідомляти PIN-код та код для покупок на звороті CVV2/CVC2. Також не можна говорити термін дії картки.

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Теги: патрульна поліція, поради, інтернет-шахраї
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