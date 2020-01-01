Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень

Уляні Момотнюк та Марії Кратовій виділять одноразову матеріальну допомогу.



Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Луцька Григорія Недопада.



Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 100-літнього ювілею Момотюк Уляни Матвіївни та 101-ї річниці від дня народження Кратової Марії Миколаївни їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.



Жінкам дадуть по 1000 гривень через поштові відділення зв’язку.

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