Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень
Сьогодні, 19:48
Лучанкам Уляні Момотнюк та Марії Кратовій виділять одноразову матеріальну допомогу.
Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Луцька Григорія Недопада.
Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 100-літнього ювілею Момотюк Уляни Матвіївни та 101-ї річниці від дня народження Кратової Марії Миколаївни їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.
Жінкам дадуть по 1000 гривень через поштові відділення зв’язку.
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Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Луцька Григорія Недопада.
Як зазначено в документі, у зв’язку з відзначенням 100-літнього ювілею Момотюк Уляни Матвіївни та 101-ї річниці від дня народження Кратової Марії Миколаївни їм виділять грошову допомогу з бюджету Луцька.
Жінкам дадуть по 1000 гривень через поштові відділення зв’язку.
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