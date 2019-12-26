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В Україні будуть по-новому перевіряти перевізників

В Україні будуть по-новому перевіряти перевізників
Кабінет міністрів України ввів новий підхід для перевірок перевізників.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Телеграм-каналі.

«Будуть діяти єдині критерії для оцінки ризику від їх діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок», - зазначив він.

Гончарук уточнив, що якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли в лонг-лист перевірок, то тепер спочатку перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велика кількість порушень ПДР, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.


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Теги: перевірка, перевізники
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