В Україні будуть по-новому перевіряти перевізників
Сьогодні, 14:01
Кабінет міністрів України ввів новий підхід для перевірок перевізників.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Телеграм-каналі.
«Будуть діяти єдині критерії для оцінки ризику від їх діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок», - зазначив він.
Гончарук уточнив, що якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли в лонг-лист перевірок, то тепер спочатку перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велика кількість порушень ПДР, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Телеграм-каналі.
«Будуть діяти єдині критерії для оцінки ризику від їх діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок», - зазначив він.
Гончарук уточнив, що якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли в лонг-лист перевірок, то тепер спочатку перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велика кількість порушень ПДР, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.
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