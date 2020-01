Хлопець з Волині, який грає на унікальному інструменті, став переможцем міжнародного конкурсу

Вихованець Володимир-Волинської дитячої музичної школи Орест Лаць виборов І місце на Міжнародному конкурсі дитячої та юнацької творчості «Talents of the world».Про це йдеться на сторінці закладу естетичного спрямування в Instagram, - пише Район. Володимир-Волинський ІІ Міжнародний конкурс дитячої та юнацької творчості «Talents of the world» відбувся 9-10 січня цього року у місті Санок (Республіка Польща).Під час проведення міжнародного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Talents of the world», були організовані майстер-класі, презентації новітніх наукових, навчально-методичних і нотних видань, творчі зустрічі, відкриті урокі, круглі столи, як для керівників так й для учасників конкурсу, які провели провідні викладачі мистецьких шкіл, мистецьких вищих навчальних закладів, відомі виконавці, видатні діячі музичного мистецтва, композитори.У конкурсі брали участь представники таких країн: Польща, Білорусь, Румунія, Молдова, Україна. В склад журі увійшли провідні музиканти та викладачі з вищезгаданих країн.Орест Лаць – вихованець викладача Івана Козлюка. Ще кілька років тому Орест був єдиним учнем музичної школи, який зумів опанувати цей унікальний інструмент – флейту Пана. Нині ж таких учнів у володимирській дитячій музичній школі – четверо.Орест – лауреат Всеукраїнського конкурсу юних виконавців на духових інструментах (м. Івано-Франківськ) та обласного конкурсу «Волинська гуковиця» (м. Луцьк), учасник Всеукраїнського конкурсу «Нові імена України». Володар ІІ місця на відкритому Всеукраїнському конкурсі – фестивалі «Черкаські сурмачі» (13-15.04.2018р), ІІ місця на обласному огляді-конкурсі народно-інструментальної музики «Калинова сопілка» м.Ковель (24 лютого 2019 року), І місця на Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» м.Харків (03 квітня 2019р. ), ІІІ місця на конкурсі виконавців на сопілці та цимбалах «Волинська гуковиця» (24.05.2019р.) м.Луцьк.