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В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок

В Україні з 1 квітня збільшиться пенсійний вік для жінок
В Україні пенсійний вік для жінок на сьогодні визначається залежно від дати народження.

У 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років, - йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Наприклад, в цьому році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення ними віку 60 років у 2021 році.

Починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.

Страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менше 27 років. З кожним наступним роком він зростатиме на один рік - до 35 років у 2028 році.

Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.

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Теги: пенсія, жінки, вік
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