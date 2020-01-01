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Іран випустив в літак МАУ дві ракети, – ЗМІ

Іран випустив в літак МАУ дві ракети, – ЗМІ
У мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.

Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour, - пише Главком.

На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.

Відзначають, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

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Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.

Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.

Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.

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Теги: авіакатастрофа, ІРАН
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