Іран випустив в літак МАУ дві ракети, – ЗМІ





Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour, - пише



На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.



Відзначають, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.



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Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.



Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.



Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour, - пише Главком На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.Відзначають, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.Нагадаємо,, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.

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