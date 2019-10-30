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Водій ВМW, який у Ковелі збив людей на «зебрі», заплатить 255 гривень штрафу

Водій ВМW, який у Ковелі збив людей на «зебрі», заплатить 255 гривень штрафу
Суд оштрафував водія, який у Ковелі збив на пішохідному переході людей та втік з місця ДТП.

Про це йдеться у постанові судді Ковельського міськрайонного суду, - пише "Район. Ковель".

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року о 16:30 в Ковелі на вулиці Незалежності водій «ВМW 328» здійснив наїзд на людей, котрі знаходились на пішохідному переході, та залишив місце ДТП.

В судовому засіданні з розгляду даної справи водій-порушник свою провину визнав та зазначив, що транспортний засіб внаслідок пригоди механічних пошкоджень не отримав.

Суд визнав його винним та оштрафував на 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 гривень.

Про долю потерпілих під час ДТП у судовій постанові нічого не сказано.

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Теги: Ковель, аварія, суд
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