Російський уряд у повному складі подав у відставку

Володимиром Путіним пропозицій про зміни до Конституції.



Про це оголосив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ, пише



"Ці зміни, коли вони будуть ухвалені, внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади виконавчої, законодавчої, судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення. У цих умовах, відповідно до статті 117 Конституції РФ, уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Російської Федерації у повному складі йде у відставку на фоні оголошених президентомпропозицій про зміни до Конституції.Про це оголосив прем'єр-міністр РФ, передають російські ЗМІ, пише "Gazeta.ua" "Ці зміни, коли вони будуть ухвалені, внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади виконавчої, законодавчої, судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення. У цих умовах, відповідно до статті 117 Конституції РФ, уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв.

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