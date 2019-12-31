Російський уряд у повному складі подав у відставку
Сьогодні, 15:52
Уряд Російської Федерації у повному складі йде у відставку на фоні оголошених президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміни до Конституції.
Про це оголосив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ, пише "Gazeta.ua".
"Ці зміни, коли вони будуть ухвалені, внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади виконавчої, законодавчої, судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення. У цих умовах, відповідно до статті 117 Конституції РФ, уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв.
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Про це оголосив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передають російські ЗМІ, пише "Gazeta.ua".
"Ці зміни, коли вони будуть ухвалені, внесуть суттєві зміни не тільки в цілу низку статей Конституції, але і в цілому в баланс влади виконавчої, законодавчої, судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення. У цих умовах, відповідно до статті 117 Конституції РФ, уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв.
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