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Взяли під варту чоловіка, який обікрав лікарню у Нововолинську

Взяли під варту чоловіка, який обікрав лікарню у Нововолинську
У Нововолинську 9-го січня затримали раніше судимого мешканця міста, який підозрюється в крадіжках з поліклініки міста та квартир. Суд взяв 31-річного чоловіка під варту.

11-го січня чоловіку обрали запобіжний захід, про що йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, - пише Буг.

Так, у період часу з 18:00 11-го жовтня по 11:00 12-го жовтня 2019 року чоловік шляхом віджиму металопластикових дверей проник в кабінет фінансового відділу Нововолинської центральної міської, звідки викрав два комп’ютерні монітори.

Крім того, в ніч на 18- те жовтня 2019 року шляхом віджиму металопластикового вікна чоловік пробрався в квартиру. Звідки викрав телефон Samsung Galaxy J6 вартістю 3066 гривень, телевізор вартістю 3000 гривень, блендер, м’ясорубку, повербанки, електромашинку для нарізки, DVD-програвач. Спричинив майнової шкоди на загальну суму 9797 гривень.

Також 26-го жовтня 2019 року шляхом віджиму металопластикового вікна проник у квартиру та викрав мультиварку, вафельницю, планшет, мобільний телефон, ноутбук, золоті та срібні, біжутерію та іншу техніку на загальну суму 16364 гривень.

Слідчі проводять розслідування з приводу вчинення крадіжок мешканцем Нововолинська.

Стосовно чоловіка 27-го червня 2018 до суду скеровали обвинувальний акт за шахрайство, розгляд якого ще триває. Він ухиляється від суду, у зв’язку з чим 10-го квітня 2019-го було оголошено в розшук за неодноразовим неприбуття в судові засідання, а також невиконанням приводів через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

В обґрунтування ризиків слідчий просив застосувати підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. У судовому засіданні підозрюваний та його захисник просили обрати менш суворий запобіжний захід, а саме домашній арешт.

Чоловік зазначав що має міцні соціальні зв’язки у місті і жодного разу не переховувався від слідства. Підтвердив, що під час спільного проживання зі своєю співмешканкою неодноразово змінював місце проживання, а зараз вони чекають на народження спільної дитини.

Однак суддя дійшов висновку застосувати до чоловіка запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів: з 9-го січня до 8-го березня з можливістю внесення застави в розмірі 63 060 гривень.

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Теги: суд, волинянин
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