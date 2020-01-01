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Як у місті на Волині відродили хлібопекарську справу

Як у місті на Волині відродили хлібопекарську справу
У зв'язку із закриттям потужного підприємства, вже декілька років мешканці міста Горохів споживали хліб, який до торговельних точок доставляли із сусідніх районів та обласного центру.

За відродження хлібопекарської справи в минулому році взялася підприємець з Луцька Лариса Міліцина, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.

Розповідають, що зовсім нелегко було добрати працівників, які б одразу стали пекарями та формувальниками. З усіма, хто зацікавився пропозиціями працевлаштування, фахівці Горохівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості проводили перемовини. У такий спосіб роботу знайшли 13 людей.

Нині більше як 20 видів хлібобулочних виробів, смачної випічки виготовляють на пекарні. В планах – розширення виробництва, будівництво сучасного приміщення.

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Теги: пекарня, Горохів
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