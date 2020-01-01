Як у місті на Волині відродили хлібопекарську справу
Сьогодні, 17:03
У зв'язку із закриттям потужного підприємства, вже декілька років мешканці міста Горохів споживали хліб, який до торговельних точок доставляли із сусідніх районів та обласного центру.
За відродження хлібопекарської справи в минулому році взялася підприємець з Луцька Лариса Міліцина, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Розповідають, що зовсім нелегко було добрати працівників, які б одразу стали пекарями та формувальниками. З усіма, хто зацікавився пропозиціями працевлаштування, фахівці Горохівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості проводили перемовини. У такий спосіб роботу знайшли 13 людей.
Нині більше як 20 видів хлібобулочних виробів, смачної випічки виготовляють на пекарні. В планах – розширення виробництва, будівництво сучасного приміщення.
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За відродження хлібопекарської справи в минулому році взялася підприємець з Луцька Лариса Міліцина, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Розповідають, що зовсім нелегко було добрати працівників, які б одразу стали пекарями та формувальниками. З усіма, хто зацікавився пропозиціями працевлаштування, фахівці Горохівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості проводили перемовини. У такий спосіб роботу знайшли 13 людей.
Нині більше як 20 видів хлібобулочних виробів, смачної випічки виготовляють на пекарні. В планах – розширення виробництва, будівництво сучасного приміщення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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