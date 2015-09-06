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Жінка, яка везла через Волинь контрабанду «Apple», «влетіла» на понад мільйон гривень

Жінка, яка везла через Волинь контрабанду «Apple», «влетіла» на понад мільйон гривень
Техніку "Apple" на понад мільйон гривень, яку незаконно намагалися провезти в Україну, конфіскували у дохід держави. Порушниця заплатить штраф.

Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт Княжий Град.

Нагадаємо, жінка перетинала польсько-український кордон і під особистими речами напакувала у господарські сумки 12 макбуків та 50 навушників торгової марки "Apple".

«…будучи відсутньою в Україні менше 24 годин, порушила порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, переміщуючи понад неоподатковувану норму 12 штук ноутбуків «Mac Book», 50 штук навушників «Apple AirPods» загальною вартістю 1 010 562 гривень», – йдеться у постанові.

Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та стягнули 1700 гривень штрафу. Усю техніку "Apple" конфіскували у дохід держави.

Постанова остаточна й оскарженню не підлягає.

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Теги: Apple, штраф
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