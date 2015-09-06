Жінка, яка везла через Волинь контрабанду «Apple», «влетіла» на понад мільйон гривень
Сьогодні, 17:48
Техніку "Apple" на понад мільйон гривень, яку незаконно намагалися провезти в Україну, конфіскували у дохід держави. Порушниця заплатить штраф.
Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт Княжий Град.
Нагадаємо, жінка перетинала польсько-український кордон і під особистими речами напакувала у господарські сумки 12 макбуків та 50 навушників торгової марки "Apple".
«…будучи відсутньою в Україні менше 24 годин, порушила порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, переміщуючи понад неоподатковувану норму 12 штук ноутбуків «Mac Book», 50 штук навушників «Apple AirPods» загальною вартістю 1 010 562 гривень», – йдеться у постанові.
Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та стягнули 1700 гривень штрафу. Усю техніку "Apple" конфіскували у дохід держави.
Постанова остаточна й оскарженню не підлягає.
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Про це йдеться у постанові Волинського апеляційного суду, – інформує сайт Княжий Град.
Нагадаємо, жінка перетинала польсько-український кордон і під особистими речами напакувала у господарські сумки 12 макбуків та 50 навушників торгової марки "Apple".
«…будучи відсутньою в Україні менше 24 годин, порушила порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, переміщуючи понад неоподатковувану норму 12 штук ноутбуків «Mac Book», 50 штук навушників «Apple AirPods» загальною вартістю 1 010 562 гривень», – йдеться у постанові.
Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.471 МК України та стягнули 1700 гривень штрафу. Усю техніку "Apple" конфіскували у дохід держави.
Постанова остаточна й оскарженню не підлягає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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