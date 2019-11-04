Судитимуть волинянина, який біля бару порізав ножем хлопця





Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним мешканцем селища Колки незакінченого замаху на умисне вбивство 19-річного колківчанина та заподіяння ним легких тілесних ушкоджень так само 19-річному мешканцю села Старосілля Маневицького району, - пише пресслужба



Одразу після опівночі 27 жовтня 2019 року молодики поконфліктували в одному із барів у Колках. Сварка переросла у бійку.



Найстарший із учасників конфлікту вийняв ножа та двічі вдарив ним одного з опонентів, завдавши легких тілесних ушкоджень, а опісля, бажаючи помститися за вигадану образу, почав бити ножем іншого - і тут уже легкими тілесними ушкодженням не обійшлося.



Відтягнули його від жертви громадяни, які втрутилися у бійку.



Тепер молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.



Головне фото - ілюстративне.

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