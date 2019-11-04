Судитимуть волинянина, який біля бару порізав ножем хлопця
Сьогодні, 17:16
Перед судом постане волинянин, який ледве не вбив 19-річного хлопця.
Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним мешканцем селища Колки незакінченого замаху на умисне вбивство 19-річного колківчанина та заподіяння ним легких тілесних ушкоджень так само 19-річному мешканцю села Старосілля Маневицького району, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Одразу після опівночі 27 жовтня 2019 року молодики поконфліктували в одному із барів у Колках. Сварка переросла у бійку.
Найстарший із учасників конфлікту вийняв ножа та двічі вдарив ним одного з опонентів, завдавши легких тілесних ушкоджень, а опісля, бажаючи помститися за вигадану образу, почав бити ножем іншого - і тут уже легкими тілесними ушкодженням не обійшлося.
Відтягнули його від жертви громадяни, які втрутилися у бійку.
Тепер молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Головне фото - ілюстративне.
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Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним мешканцем селища Колки незакінченого замаху на умисне вбивство 19-річного колківчанина та заподіяння ним легких тілесних ушкоджень так само 19-річному мешканцю села Старосілля Маневицького району, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Одразу після опівночі 27 жовтня 2019 року молодики поконфліктували в одному із барів у Колках. Сварка переросла у бійку.
Найстарший із учасників конфлікту вийняв ножа та двічі вдарив ним одного з опонентів, завдавши легких тілесних ушкоджень, а опісля, бажаючи помститися за вигадану образу, почав бити ножем іншого - і тут уже легкими тілесними ушкодженням не обійшлося.
Відтягнули його від жертви громадяни, які втрутилися у бійку.
Тепер молодика обвинувачують у вчиненні цих злочинів і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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