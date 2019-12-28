Лучанину, який намагався переправити у Польщу старовинні монети, «світить» до 7 років тюрми

Судитимуть лучанина, який хотів переправити у Польщу контрабанду.Зазначається, що у квітні 2019 року чоловік намагався через поштового оператора переправити у Польщу близько десятка монет, які становлять культурну цінність, серед них - «Дирхам Куфічний 819-999 Династії Саманідів», «Орт 1624 Сигізмунда ІІІ Ваза», «Орт 1624 Георга Вільгельма», а також інші старовинні монети, які не становлять культурної цінності, однак цінуються колекціонерами, - пишеВтілити задум до кінця лучанину не вдалося, адже монети виявили й вилучили працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області й після проведення експертиз передали на зберігання до Волинського краєзнавчого музею.Чоловіка обвинувачують у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей і невдовзі він постане перед судом.Зауважують, що за вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.