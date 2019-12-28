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Лучанину, який намагався переправити у Польщу старовинні монети, «світить» до 7 років тюрми

Лучанину, який намагався переправити у Польщу старовинні монети, «світить» до 7 років тюрми
Судитимуть лучанина, який хотів переправити у Польщу контрабанду.

Зазначається, що у квітні 2019 року чоловік намагався через поштового оператора переправити у Польщу близько десятка монет, які становлять культурну цінність, серед них - «Дирхам Куфічний 819-999 Династії Саманідів», «Орт 1624 Сигізмунда ІІІ Ваза», «Орт 1624 Георга Вільгельма», а також інші старовинні монети, які не становлять культурної цінності, однак цінуються колекціонерами, - пише

Втілити задум до кінця лучанину не вдалося, адже монети виявили й вилучили працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області й після проведення експертиз передали на зберігання до Волинського краєзнавчого музею.

Чоловіка обвинувачують у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей і невдовзі він постане перед судом.

Зауважують, що за вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Теги: монети, Польща, контрабанда
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Коментарі 1
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Відстаньте від лучанина! Дадуть умовно і все.Знайшли скарб-пару монет! Ловіть тих хто дійсно обкрадає українців.Почніть з облради,суддів і чинуш місцевого розливу!
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