Лучанину, який намагався переправити у Польщу старовинні монети, «світить» до 7 років тюрми
Сьогодні, 20:13
Судитимуть лучанина, який хотів переправити у Польщу контрабанду.
Зазначається, що у квітні 2019 року чоловік намагався через поштового оператора переправити у Польщу близько десятка монет, які становлять культурну цінність, серед них - «Дирхам Куфічний 819-999 Династії Саманідів», «Орт 1624 Сигізмунда ІІІ Ваза», «Орт 1624 Георга Вільгельма», а також інші старовинні монети, які не становлять культурної цінності, однак цінуються колекціонерами, - пише
Втілити задум до кінця лучанину не вдалося, адже монети виявили й вилучили працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області й після проведення експертиз передали на зберігання до Волинського краєзнавчого музею.
Чоловіка обвинувачують у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей і невдовзі він постане перед судом.
Зауважують, що за вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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Зазначається, що у квітні 2019 року чоловік намагався через поштового оператора переправити у Польщу близько десятка монет, які становлять культурну цінність, серед них - «Дирхам Куфічний 819-999 Династії Саманідів», «Орт 1624 Сигізмунда ІІІ Ваза», «Орт 1624 Георга Вільгельма», а також інші старовинні монети, які не становлять культурної цінності, однак цінуються колекціонерами, - пише
Втілити задум до кінця лучанину не вдалося, адже монети виявили й вилучили працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області й після проведення експертиз передали на зберігання до Волинського краєзнавчого музею.
Чоловіка обвинувачують у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей і невдовзі він постане перед судом.
Зауважують, що за вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Відстаньте від лучанина! Дадуть умовно і все.Знайшли скарб-пару монет! Ловіть тих хто дійсно обкрадає українців.Почніть з облради,суддів і чинуш місцевого розливу!
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