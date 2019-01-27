Повідомили, скільки повій на Волині нарахували торік
Сьогодні, 17:11
Повідомили, хто лідирує в списку українських регіонів, в яких найбільше була розвинена секс-індустрія у 2019 році та на якому місці знаходиться Волинь.
Про це поінформували в департаменті Нацполіції у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, у відповідь на запит 056.
Так, в минулому році в Одеській області виявили 229 повій, які попалися 626 разів. Друге місце посіла Дніпропетровська область, де виявили 102 "жриці кохання". Самих же правопорушень було зафіксовано 182. Замикає трійку лідерів Херсонська область, в якій виявили 77 повій. Протягом року їх затримували 106 разів.
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У Києві у 2019-му році на проституції викрили 70 осіб. Областю з найменш розвиненою проституцією виявилася Житомирська: за минулий рік там зловили тільки одну людину, що вчинила правопорушення.
На Волині ж у 2019 році нарахували 8 повій. Стільки ж зафіксували й адмінпорушень, пов'язаних із проституцією.
Варто зауважити, що у 2018 році повідомляли лише про одну особу, що займалася проституцією.
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Про це поінформували в департаменті Нацполіції у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, у відповідь на запит 056.
Так, в минулому році в Одеській області виявили 229 повій, які попалися 626 разів. Друге місце посіла Дніпропетровська область, де виявили 102 "жриці кохання". Самих же правопорушень було зафіксовано 182. Замикає трійку лідерів Херсонська область, в якій виявили 77 повій. Протягом року їх затримували 106 разів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Триста гривень і банка меду»: як ВолиньPost шукав проституток на Рівненській. ВІДЕО
У Києві у 2019-му році на проституції викрили 70 осіб. Областю з найменш розвиненою проституцією виявилася Житомирська: за минулий рік там зловили тільки одну людину, що вчинила правопорушення.
На Волині ж у 2019 році нарахували 8 повій. Стільки ж зафіксували й адмінпорушень, пов'язаних із проституцією.
Варто зауважити, що у 2018 році повідомляли лише про одну особу, що займалася проституцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нєхарашо ! І тут Волинь пасе задніх !
в києві їх точно 450
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