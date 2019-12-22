Збірка творів письменниці з Луцька увішла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року





Туди увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу. Книжка "Your Ad Could Go" англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing, - пише



Загалом у переліку 77 книжок авторів з усього світу – з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.

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