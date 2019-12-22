Збірка творів письменниці з Луцька увішла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року
Сьогодні, 18:00
Збірка творів української письменниці Оксани Забужко увійшла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року за версією The New York Times.
Туди увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу. Книжка "Your Ad Could Go" англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing, - пише Gazeta.ua.
Загалом у переліку 77 книжок авторів з усього світу – з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.
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Туди увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу. Книжка "Your Ad Could Go" англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing, - пише Gazeta.ua.
Загалом у переліку 77 книжок авторів з усього світу – з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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