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Збірка творів письменниці з Луцька увішла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року

Збірка творів письменниці з Луцька увішла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року
Збірка творів української письменниці Оксани Забужко увійшла до переліку найочікуваніших книжкових новинок 2020 року за версією The New York Times.

Туди увійшли історії, що стосуються Помаранчевої революції, суперництва та тенісу. Книжка "Your Ad Could Go" англійською мовою буде доступна з 28 квітня за підтримки американського видавництва Amazon Crossing, - пише Gazeta.ua.

Загалом у переліку 77 книжок авторів з усього світу – з Африки, Азії, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії.

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Теги: Оксана Забужко, книга, Луцьк
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