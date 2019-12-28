СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій: причетні і волинські фіскали





Про це



Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.



Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.



Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки.



Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.



За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Заходи з викриття проводилися співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і слідчими СБУ спільно з Державною податковою службою України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила та припинила діяльність посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.Про це йдеться на сторінці СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки.Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Заходи з викриття проводилися співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і слідчими СБУ спільно з Державною податковою службою України.

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