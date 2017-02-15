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У Луцьку двоє дітей захворіло на скарлатину

У Луцьку двоє дітей захворіло на скарлатину
За 2 тижні цього року уже зареєстрували 2 випадки скарлатини у місті Луцьку.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Зазначають, захворюваність реєструвалась у всіх районах, проте найвищі показники в Луцькому, Камінь-Каширському районах та у місті Луцьку.

Загалом, згідно аналізу статистичної звітності, проведеного лікарями-епідеміологами ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» у 2019 році в області зареєстрували 446 випадків скарлатини, 99,6% захворілих – діти до 17 років, з них понад 50% становлять діти, котрі відвідують дитячі організовані колективи.

Для даного захворювання характерна осінньо-зимова сезонність. Джерелом інфекції є хвора людина або носій стрептококів. Скарлатиною можна заразитися повітряно-крапельним шляхом, а також через іграшки та побутові предмети.

Довідка:

Скарлатина — це одна із поширених дитячих некерованих інфекцій. Збудником є ß-гемолітичним стрептококом групи А, який викликає симптоми загальної інтоксикації (підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість), ангіну та характерний висип на шкірі.

Висипання з’являється на 1-2 день хвороби та сконцентровані на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, передній і боковій поверхні шиї, боковій поверхні тулуба, животі. Чистий носогубний трикутник є характерною ознакою інфекції.

Спочатку на язиці з’являється білий наліт, проте за 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває яскраво-малинового кольору з набряклими сосочками.

Лікування хвороби обов’язково включає курс антибіотиків, оскільки даний стрептокок може уражати нирки, суглоби, мигдалики. Пацієнти з тяжкими формами скарлатини, з ускладненнями та за епідемічними показами рекомендована госпіталізація.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, скарлатина
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