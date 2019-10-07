На Сході загинув український військовий





Про це повідомляє



Противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.



П'ять обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 15 січня один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.П'ять обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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