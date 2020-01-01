вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 січня
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 3-5º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 січня
Сьогодні, 20:00
Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень
Сьогодні, 19:48
Із однієї шишки – 5 сосен: як на Волині заготовляють майбутній ліс
Сьогодні, 19:21
На Сході загинув український військовий
Сьогодні, 19:09
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 січня
14 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня
13 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 11 і 12 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 11 і 12 січня
10 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня
09 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 16 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень
Сьогодні, 19:48
 0
Із однієї шишки – 5 сосен: як на Волині заготовляють майбутній ліс
Сьогодні, 19:21
 0
На Сході загинув український військовий
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8