16 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження заступник головного редактора газети «Волинь-нова»(на фото), журналіст, директор ТзОВ «Завод будівельних конструкцій», директор школи №16 Луцька, адвокатта представник територіального органу державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТОВітаємо усіх волинян, у житті яких сьогодні почався новий рік.Бажаємо здоров'я, довголіття й любові від близьких людей.Цього дня 1992 року Міністерство внутрішніх справ видало наказ про створення в Автономній Республіці Крим, областях, а також у містах Києві та Севастополі підрозділів міліції швидкого реагування «Беркут», які у травні 2004-го реорганізовано в підрозділи міліції особливого призначення.