У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках

В обласному центрі Волині просять відмінити штрафи за оплату проїзду в громадському транспорті міста готівкою.Про це йдеться у петиції в Єдиній системі місцевих петицій.Так,вважає, що штрафи за готівковий розрахунок - незаконний."В маршрутку зайшла дитина - на е-квитку немаэ коштів, ще одна пасажирка - додаток в телефоні не працює", - йдеться у тексті петиції.За словами чоловіка, в Луцьк приїжджають люди з інших міст і відсутність електронного квитка може викликати у них незручності.Петицію зареєстрували 15 січня. Станом на 21:00 її підтримали 14 людей. Як відомо, для розгляду петиції у міськраді, її повинні підписати мінімум 300 людей протягом 14 днів.