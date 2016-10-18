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У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках

У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках
В обласному центрі Волині просять відмінити штрафи за оплату проїзду в громадському транспорті міста готівкою.

Про це йдеться у петиції в Єдиній системі місцевих петицій.

Так, Олександр Потапенко вважає, що штрафи за готівковий розрахунок - незаконний.

"В маршрутку зайшла дитина - на е-квитку немаэ коштів, ще одна пасажирка - додаток в телефоні не працює", - йдеться у тексті петиції.

За словами чоловіка, в Луцьк приїжджають люди з інших міст і відсутність електронного квитка може викликати у них незручності.

Петицію зареєстрували 15 січня. Станом на 21:00 її підтримали 14 людей. Як відомо, для розгляду петиції у міськраді, її повинні підписати мінімум 300 людей протягом 14 днів.

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Теги: петиція, Луцьк, маршрутки
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Коментарі 1
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От і живіть далі отак
І ненийте що так погано жити вам
Ви ж самі нехочете нічого робити для кращого життя.
Зайців штрафують кругом. І все законно.
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