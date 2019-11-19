З «Волині» піде Бартулович і прийде футболіст, який грав у Росії, - ЗМІ

Під час зимових «канікул» у «Волині» можуть статися кадрові зміни.Про це повідомляє Tribuna, посилаючись на “Динамоманію».Так, «Волинь» підпише чотирьох футболістів, серед яких є і гравець, який вже виступав за луцький клуб. Натомість, клуб може покинути хавбек. Він грав за «Волинь» з 2018-го. У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 18 матчах.Підсилити «Волинь» можуть:Віталій Приндета підписав контракт з луцьким клубом у 2008 році і зіграв за «Волинь» 54 матчі, забивши один гол. Також уродженець Дубна грав за грецькі «Платаньяс» та «ПАС Ламія», російський клуб «СКА-Хабаровськ» і чернігівську «Десну».28-річний Конкольняк грав за «Прикарпаття», 25-річний Шишка виступав за тбіліське «Динамо», а 30-річний Куліш за «Дніпро-1».