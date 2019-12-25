Волинська птахофабрика безпідставно отримала 11 мільйонів державних коштів

Посадові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2015-2016 років, безпідставно отримали відшкодування за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, чим заподіяли шкоду державним інтересам на 450 тисяч гривень.Про це ідеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду від 10-го січня.Зокрема, 8-го серпня 2012-го року ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» уклала з ПАТ «Укрсоцбанк» генеральний договір про здійснення кредитування з лімітом 110 млн.грн.Відповідно до додаткових угод до вказаного генерального договору ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» щорічно отримувало кредитні транші з лімітом кредитування в розмірі 110 млн.грн.У 2015-му році ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» відповідно до вимог постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 із змінами, яка затверджує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, було відшкодовали з держбюджету кошти в розмірі 9,792 мільйонів гривень, як компенсацію частини сплачених відсотків по додатковій/кредитній угоді № 5 від 25-го березня 2014-го року, додатковій кредитній угоді №6 від 13-го березня 2015-го року до генерального договору у ПАТ «Укрсоцбанк».Всього у 2014-2015 роках ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» отримало у ПАТ «Укрсоцбанк» по додаткових угодах №5 та №6 кредитні кошти в розмірі 220 мільйонів гривень, які відповідно до поданих до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА документів, були використані згідно постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 із змінами.У ході досудового розслідування провели аналіз копій платіжних документів, наданих ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА для отримання коштів компенсації з держбюджету.Встановили, що ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» отримувало на розрахунковий рахунок кошти по додатковій угоді № 6 та того ж дня відповідна сума надходила в погашення заборгованості по додатковій угоді № 5, що може вказувати на факти вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, а не на придбання товарно-матеріальних цінностей за кредитні кошти в розмірі 110 мільйонів гривень.Крім того, у 2016-му році підприємство отримало з держбюджету кошти в розмірі 1 мільйон 485 тисяч гривень, як компенсацію частини сплачених відсотків по використанню коштів додаткової кредитної угоди № 7 від 12-го березня 2016-го року в розмірі 123,3 млн. грн.Відповідно до наданих до департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації документів, кошти додаткової угоди № 7 в розмірі 123,3 млн. грн. використали на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з інших областей.В ухвалі ідеться, що внаслідок протиправних дій посадових осіб ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» з держбюджету безпідставно відшкодовали кошти в розмірі 11 мільйонів 277 тисяч гривень.