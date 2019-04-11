Вперше в Україна патрульну поліцію області очолила жінка
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Новим керівником патрульної поліції Харківської області стала 31-річна старший лейтенант Альона Стрижак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Патрульної поліції України.
Стрижак приєдналася до лав патрульної поліції у 2015 році. Несла службу в Дніпрі. Починала з патрулювання на лінії, потім обіймала посаду командира роти, а згодом і командира батальйону.
З жовтня 2018 року Альона Стрижак працювала у Хмельницькому, де була заступником начальника управління – начальником відділу чергової служби управління патрульної поліції. Цю посаду вона обіймала донині.
“У своїй роботі Альона неодноразово доводила, що є справжнім професіоналом, показала свої лідерські здібності. Це командир, яка завжди буде разом з вами, і дослухається до кожного підлеглого. Вона вимоглива, але завжди включиться у будь-яку проблему й готова до спілкування”, - розповів перший заступник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Патрульної поліції України.
Стрижак приєдналася до лав патрульної поліції у 2015 році. Несла службу в Дніпрі. Починала з патрулювання на лінії, потім обіймала посаду командира роти, а згодом і командира батальйону.
З жовтня 2018 року Альона Стрижак працювала у Хмельницькому, де була заступником начальника управління – начальником відділу чергової служби управління патрульної поліції. Цю посаду вона обіймала донині.
“У своїй роботі Альона неодноразово доводила, що є справжнім професіоналом, показала свої лідерські здібності. Це командир, яка завжди буде разом з вами, і дослухається до кожного підлеглого. Вона вимоглива, але завжди включиться у будь-яку проблему й готова до спілкування”, - розповів перший заступник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.
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