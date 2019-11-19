«Мама просила не їхати»: розповіли про братів з Рівненщини, які загинули в Польщі
Сьогодні, 06:17
Двоє українців, які загинули в аварії в Польщі, були рідними братами і часто їздили на заробітки до Польщі.
За кордоном чоловіки ремонтували та перепродували автомобілі, - пише "Газета ua".
28-річний Віктор та на рік молодший Андрій Мельницькі - родом із села Велика Городниця на Рівненщині.
Чому сталася аварія, рідні поки не знають. Від друзів загиблих лише чули, що поляк, який був за кермом – полюбляв швидку їзду та мав проблеми із серцем. Чи могло це спричинити ДТП, розслідує польська поліція.
"Рятувальникам вдалося витягнути розтрощену машину з-під причепа вантажівки. Слідчий збирає всі докази, які б могли прояснити причини цієї трагічної аварії", - каже представник поліції Даніель Нездропа.
Водій фури не постраждав. За попередньою інформацією, він був тверезим.
Родичі ж напередодні останньої поїздки наче передчували біду.
"Жінка не пускала Андрія і мама просила не їхати. Раніше, каже, такого не було, щоб так прощалися", - розповіла жителька с. Велика Городниця Валентина Герасимчук.
Батьки, які в одну мить втратили двох синів, у стані шоку. Дружина Андрія разом з друзями уже вирушила до Польщі, аби вирішити питання повернення тіл загиблих додому. Коли привезуть тіла додому, поки не відомо. Поховають братів у рідному селі. Сиротою залишилася маленька донька.
Нагадаємо, аварія сталася 14 січня на національній дорозі №17 на висоті Любіце в комуні Кольбель. Легковик, у якому їхали українці разом із двома поляками, зіткнувся з вантажівкою.
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За кордоном чоловіки ремонтували та перепродували автомобілі, - пише "Газета ua".
28-річний Віктор та на рік молодший Андрій Мельницькі - родом із села Велика Городниця на Рівненщині.
Чому сталася аварія, рідні поки не знають. Від друзів загиблих лише чули, що поляк, який був за кермом – полюбляв швидку їзду та мав проблеми із серцем. Чи могло це спричинити ДТП, розслідує польська поліція.
"Рятувальникам вдалося витягнути розтрощену машину з-під причепа вантажівки. Слідчий збирає всі докази, які б могли прояснити причини цієї трагічної аварії", - каже представник поліції Даніель Нездропа.
Водій фури не постраждав. За попередньою інформацією, він був тверезим.
Родичі ж напередодні останньої поїздки наче передчували біду.
"Жінка не пускала Андрія і мама просила не їхати. Раніше, каже, такого не було, щоб так прощалися", - розповіла жителька с. Велика Городниця Валентина Герасимчук.
Батьки, які в одну мить втратили двох синів, у стані шоку. Дружина Андрія разом з друзями уже вирушила до Польщі, аби вирішити питання повернення тіл загиблих додому. Коли привезуть тіла додому, поки не відомо. Поховають братів у рідному селі. Сиротою залишилася маленька донька.
Нагадаємо, аварія сталася 14 січня на національній дорозі №17 на висоті Любіце в комуні Кольбель. Легковик, у якому їхали українці разом із двома поляками, зіткнувся з вантажівкою.
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