«Мама просила не їхати»: розповіли про братів з Рівненщини, які загинули в Польщі





За кордоном чоловіки ремонтували та перепродували автомобілі, - пише "Газета ua".



28-річний Віктор та на рік молодший Андрій Мельницькі - родом із села Велика Городниця на Рівненщині.



Чому сталася аварія, рідні поки не знають. Від друзів загиблих лише чули, що поляк, який був за кермом – полюбляв швидку їзду та мав проблеми із серцем. Чи могло це спричинити ДТП, розслідує польська поліція.



"Рятувальникам вдалося витягнути розтрощену машину з-під причепа вантажівки. Слідчий збирає всі докази, які б могли прояснити причини цієї трагічної аварії", - каже представник поліції Даніель Нездропа.



Водій фури не постраждав. За попередньою інформацією, він був тверезим.



Родичі ж напередодні останньої поїздки наче передчували біду.



"Жінка не пускала Андрія і мама просила не їхати. Раніше, каже, такого не було, щоб так прощалися", - розповіла жителька с. Велика Городниця Валентина Герасимчук.



Батьки, які в одну мить втратили двох синів, у стані шоку. Дружина Андрія разом з друзями уже вирушила до Польщі, аби вирішити питання повернення тіл загиблих додому. Коли привезуть тіла додому, поки не відомо. Поховають братів у рідному селі. Сиротою залишилася маленька донька.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє українців, які загинули в аварії в Польщі, були рідними братами і часто їздили на заробітки до Польщі.За кордоном чоловіки ремонтували та перепродували автомобілі, - пише "Газета ua".28-річнийта на рік молодший- родом із села Велика Городниця на Рівненщині.Чому сталася аварія, рідні поки не знають. Від друзів загиблих лише чули, що поляк, який був за кермом – полюбляв швидку їзду та мав проблеми із серцем. Чи могло це спричинити ДТП, розслідує польська поліція."Рятувальникам вдалося витягнути розтрощену машину з-під причепа вантажівки. Слідчий збирає всі докази, які б могли прояснити причини цієї трагічної аварії", - каже представник поліції Даніель Нездропа.Водій фури не постраждав. За попередньою інформацією, він був тверезим.Родичі ж напередодні останньої поїздки наче передчували біду."Жінка не пускала Андрія і мама просила не їхати. Раніше, каже, такого не було, щоб так прощалися", - розповіла жителька с. Велика Городниця Валентина Герасимчук.Батьки, які в одну мить втратили двох синів, у стані шоку. Дружина Андрія разом з друзями уже вирушила до Польщі, аби вирішити питання повернення тіл загиблих додому. Коли привезуть тіла додому, поки не відомо. Поховають братів у рідному селі. Сиротою залишилася маленька донька.Нагадаємо, аварія сталася 14 січня на національній дорозі №17 на висоті Любіце в комуні Кольбель . Легковик, у якому їхали українці разом із двома поляками, зіткнувся з вантажівкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію