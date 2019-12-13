ЧАЕС отримала нове сховище для відпрацьованого ядерного палива
Сьогодні, 03:06
Відбулася передача сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу від підрядника компанії Holtec International замовнику Чорнобильській АЕС.
Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.
Так, за інформацією заступника директора технічного з експлуатації Володимира Пєскова, підрядник завершив усі будівельно-монтажні роботи, і до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) подано заяву щодо отримання сертифікату про завершення будівництвом об’єкту СВЯП-2. Наразі триває робота комісії ДАБІ на майданчику сховища.
“Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім надання відповідного акту, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС практичне навчання роботі на обладнанні. Це є обов’язковою умовою, оскільки протягом „холодних“ випробувань об’єкту, які відбувалися влітку 2019 року, всі операції з обладнанням СВЯП-2 виконував персонал, залучений компанією Holtec International. Працівники ЧАЕС пройшли теоретичний курс, але напередодні „гарячих“ випробувань робітники, які експлуатуватимуть сховище, мають підтвердити свої вміння та навички на практиці”, — зазначив він.
Також, початок “гарячих” випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.
Так, за інформацією заступника директора технічного з експлуатації Володимира Пєскова, підрядник завершив усі будівельно-монтажні роботи, і до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) подано заяву щодо отримання сертифікату про завершення будівництвом об’єкту СВЯП-2. Наразі триває робота комісії ДАБІ на майданчику сховища.
“Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім надання відповідного акту, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС практичне навчання роботі на обладнанні. Це є обов’язковою умовою, оскільки протягом „холодних“ випробувань об’єкту, які відбувалися влітку 2019 року, всі операції з обладнанням СВЯП-2 виконував персонал, залучений компанією Holtec International. Працівники ЧАЕС пройшли теоретичний курс, але напередодні „гарячих“ випробувань робітники, які експлуатуватимуть сховище, мають підтвердити свої вміння та навички на практиці”, — зазначив він.
Також, початок “гарячих” випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року.
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