Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Сьогодні, 04:17
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook, інформує UATV.
Зазначається, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.
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Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook, інформує UATV.
Зазначається, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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