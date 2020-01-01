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Україна вийшла із ще однієї угоди СНД

Україна вийшла із ще однієї угоди СНД
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook, інформує UATV.

Зазначається, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.

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