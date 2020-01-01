Україна вийшла із ще однієї угоди СНД





Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook, інформує UATV.



Зазначається, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України підтримав проєкт указу президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook, інформує UATV.Зазначається, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію