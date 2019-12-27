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Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті

Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

Про це він заявив на брифінгу за результатами наради з регіональними представниками Держагентства лісових ресурсів, - пише асс.

Пріоритетними областастями Гончарук назвав Рівненську, Волинську, Чернігівську, Сумську, Закарпатську та район Карпат.

"У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гончарук.

Гончарук нагадав, що 1 лютого в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.

"Походження кожного дерева будуть фіксувати. Прозорість стане запорукою змін у галузі", - зазначив Гончарук.

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Теги: ліс, перевірки, Волинь
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