Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті

Олексій Гончарук анонсував тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.



Про це він заявив на брифінгу за результатами наради з регіональними представниками Держагентства лісових ресурсів, - пише



Пріоритетними областастями Гончарук назвав Рівненську, Волинську, Чернігівську, Сумську, Закарпатську та район Карпат.



"У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гончарук.



Гончарук нагадав, що 1 лютого в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.



"Походження кожного дерева будуть фіксувати. Прозорість стане запорукою змін у галузі", - зазначив Гончарук.



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