Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
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Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.
Про це він заявив на брифінгу за результатами наради з регіональними представниками Держагентства лісових ресурсів, - пише асс.
Пріоритетними областастями Гончарук назвав Рівненську, Волинську, Чернігівську, Сумську, Закарпатську та район Карпат.
"У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гончарук.
Гончарук нагадав, що 1 лютого в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.
"Походження кожного дерева будуть фіксувати. Прозорість стане запорукою змін у галузі", - зазначив Гончарук.
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Про це він заявив на брифінгу за результатами наради з регіональними представниками Держагентства лісових ресурсів, - пише асс.
Пріоритетними областастями Гончарук назвав Рівненську, Волинську, Чернігівську, Сумську, Закарпатську та район Карпат.
"У цих областях буде проведено тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності", - заявив Гончарук.
Гончарук нагадав, що 1 лютого в Україні повноцінно має запрацювати централізований облік деревини.
"Походження кожного дерева будуть фіксувати. Прозорість стане запорукою змін у галузі", - зазначив Гончарук.
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