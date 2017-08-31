На арені розваг Generator City – «Ролерсвято»*
Сьогодні, 08:58
25 січня о 15:00 арена розваг Generator City запрошує на «мегаролер подію» Cross kids.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ "ПортCity".
Усіх любителів покататись і не тільки чекають:
- драйвові виступи від "ШКОЛИ РОЛЛЕРІВ"
- нагородження випускників
- дискотека з Dj&Mc
- подарунки
"Арена розваг Generator City, що на 2-му поверсі ПортCity чекає на Вас! Буде драйвово", - запевняють організатори.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ "ПортCity".
Усіх любителів покататись і не тільки чекають:
- драйвові виступи від "ШКОЛИ РОЛЛЕРІВ"
- нагородження випускників
- дискотека з Dj&Mc
- подарунки
"Арена розваг Generator City, що на 2-му поверсі ПортCity чекає на Вас! Буде драйвово", - запевняють організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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