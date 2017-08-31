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На арені розваг Generator City – «Ролерсвято»*

На арені розваг Generator City – «Ролерсвято»*
25 січня о 15:00 арена розваг Generator City запрошує на «мегаролер подію» Cross kids.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ "ПортCity".

Усіх любителів покататись і не тільки чекають:

- драйвові виступи від "ШКОЛИ РОЛЛЕРІВ"
- нагородження випускників
- дискотека з Dj&Mc
- подарунки

"Арена розваг Generator City, що на 2-му поверсі ПортCity чекає на Вас! Буде драйвово", - запевняють організатори.

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Теги: Generator City, ролики
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