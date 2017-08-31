На арені розваг Generator City – «Ролерсвято»*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ "ПортCity".



Усіх любителів покататись і не тільки чекають:



- драйвові виступи від "ШКОЛИ РОЛЛЕРІВ"

- нагородження випускників

- дискотека з Dj&Mc

- подарунки



"Арена розваг Generator City, що на 2-му поверсі ПортCity чекає на Вас! Буде драйвово", - запевняють організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 січня о 15:00 арена розваг Generator City запрошує на «мегаролер подію» Cross kids.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ "ПортCity".Усіх любителів покататись і не тільки чекають:- драйвові виступи від "ШКОЛИ РОЛЛЕРІВ"- нагородження випускників- дискотека з Dj&Mc- подарунки"Арена розваг Generator City, що на 2-му поверсі ПортCity чекає на Вас! Буде драйвово", - запевняють організатори.

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