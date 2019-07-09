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Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва

Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
На Волині через аномально теплу зиму розцвітають рослини.

Фото на своїй сторінці у facebook виклав Петро Кравчук.

За його словами, світлини зроблені 15 січня 2020 року у Любешові.

"Так рано підсніжники ще не зацвітали. А ще ж зацвіла й айва! Цвітуть й інші квіти", - зауважив Петро Кравчук.

Він також додав, що 15 січня у Любешові був рекордно теплий день - 8 градусів тепла, що є найвищим показником цього дня з 1975 року.
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва

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Теги: рослини. зима, цвітіння
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