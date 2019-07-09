Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Сьогодні, 09:12
На Волині через аномально теплу зиму розцвітають рослини.
Фото на своїй сторінці у facebook виклав Петро Кравчук.
За його словами, світлини зроблені 15 січня 2020 року у Любешові.
"Так рано підсніжники ще не зацвітали. А ще ж зацвіла й айва! Цвітуть й інші квіти", - зауважив Петро Кравчук.
Він також додав, що 15 січня у Любешові був рекордно теплий день - 8 градусів тепла, що є найвищим показником цього дня з 1975 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото на своїй сторінці у facebook виклав Петро Кравчук.
За його словами, світлини зроблені 15 січня 2020 року у Любешові.
"Так рано підсніжники ще не зацвітали. А ще ж зацвіла й айва! Цвітуть й інші квіти", - зауважив Петро Кравчук.
Він також додав, що 15 січня у Любешові був рекордно теплий день - 8 градусів тепла, що є найвищим показником цього дня з 1975 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин вкрав у дідуся картку і зняв з неї 14 тисяч гривень
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 16 січня
Сьогодні, 09:13
Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва
Сьогодні, 09:12
На арені розваг Generator City – «Ролерсвято»*
Сьогодні, 08:58
Лісгоспи чекає тотальний аудит: Волинь - в пріоритеті
Сьогодні, 08:10
Медіа