Аномальна зима: на Волині зацвіли підсніжники і айва

На Волині через аномально теплу зиму розцвітають рослини.Фото на своїй сторінці у facebook виклавЗа його словами, світлини зроблені 15 січня 2020 року у Любешові."Так рано підсніжники ще не зацвітали. А ще ж зацвіла й айва! Цвітуть й інші квіти", - зауважив Петро Кравчук.Він також додав, що 15 січня у Любешові був рекордно теплий день - 8 градусів тепла, що є найвищим показником цього дня з 1975 року.