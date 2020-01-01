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Волинянин вкрав у дідуся картку і зняв з неї 14 тисяч гривень

Волинянин вкрав у дідуся картку і зняв з неї 14 тисяч гривень
У Нововолинську чоловік пограбував пенсіонера.

У вівторок, 14 січня, за допомогою до поліції звернувся 58-річний житель Нововолинська, - пише ГУНП у Волинській області.

Заявник повідомив, що в суботу, 11 січня, з його квартири невідома особа викрала банківську картку й зняла з неї 14 440 грн. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 29-річний місцевий житель.

За цим фактом сліді відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.



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Теги: крадіжка, дідусь
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