16 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба готувати страви з сиру

16 січня за церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія.Іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій, - пише 24 канал.– На деревах пухнастий іній – найближчі дні будуть ясними.– Яскравий Місяць на небі – незабаром будуть заморозки.– Зірки яскраво сяють – до ясної погоди.– Якою сьогодні буде погода, таким і буде березень – теплим або холодним.– Якщо рано світає, то скоро випаде сніг.1. Сьогодні господиням рекомендується приготувати страви з сиру – сирні коржики, сирники, сирну запіканку чи просто нарізати декілька видів сирів до вечері. За повір'ям, ви залучите в будинок щастя.1. Цього дня не можна чимось хвалитися і пишатися.2. Не рекомендується в цей день переїжджати в іншу оселю