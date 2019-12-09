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У Камінь-Каширське ВПУ, директор якого загинув в аварії, призначили нового керівника

У Камінь-Каширське ВПУ, директор якого загинув в аварії, призначили нового керівника
Директором Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» з 9 січня призначили Анатолія Корінчука.

Про це повідомляють на сайті навчального закладу.

Днями з відповідним наказом колектив ознайомив заступник начальника управління - начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики Олександр Ткачук.

Новопризначений директор висловив сподівання на плідну співпрацю з колективом та подальший розвиток закладу освіти відповідно до перспективних напрямів реформування професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року на автодорозі у селі Копачівка Рожищенського зіткнулися дві автівки. У результаті аварії загинув 69-річний директор Камінь-Каширського ВПУ Василь Бряник.

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Теги: ВПУ, Камінь-Каширський, аварія, Василь Бряник, Анатолій Корінчук
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