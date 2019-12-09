У Камінь-Каширське ВПУ, директор якого загинув в аварії, призначили нового керівника

Анатолія Корінчука.



Про це повідомляють на сайті навчального закладу.



Днями з відповідним наказом колектив ознайомив заступник начальника управління - начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики Олександр Ткачук.



Новопризначений директор висловив сподівання на плідну співпрацю з колективом та подальший розвиток закладу освіти відповідно до перспективних напрямів реформування професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.



Нагадаємо, 24 грудня 2019 року на автодорозі у селі Копачівка Рожищенського зіткнулися дві автівки. У результаті аварії загинув 69-річний директор Камінь-Каширського ВПУ Василь Бряник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директором Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» з 9 січня призначилиПро це повідомляють на сайті навчального закладу.Днями з відповідним наказом колектив ознайомив заступник начальника управління - начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політикиНовопризначений директор висловив сподівання на плідну співпрацю з колективом та подальший розвиток закладу освіти відповідно до перспективних напрямів реформування професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.Нагадаємо, 24 грудня 2019 року на автодорозі у селі Копачівка Рожищенського зіткнулися дві автівки. У результаті аварії

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