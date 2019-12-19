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На Волині іспити з водіння зніматимуть на камери

На Волині іспити з водіння зніматимуть на камери
На Волині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування транспортним засобом.

Про це інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.

Іспити на право керування транспортним засобом є однією з найбільш популярних послуг у сервісних центрах МВС. Наприклад, у 2019 році сервісні центри МВС Волині видали 31 498 посвідчень водія, зокрема, 15 320 посвідчень водія - вперше.

Нещодавно, у зв’язку зі змінами в законодавстві, Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області забезпечив усі територіальні сервісні центри МВС краю технічними засобами контролю (відеореєстратори), які фіксують дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні.

"Процедура складення практичного іспиту на право керування транспортним засобом є прозорою, дисциплінованою та об’єктивною: перебіг екзамену фіксується за допомогою технічних засобів контролю, що встановлені в кожному екзаменаційному авто. Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту", - повідомив заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Едуард Савік.

Під час презентації 15 січня відбулася демонстрація застосування відеофіксації в екзаменаційному авто.

Інформація, яка вивантажена з відеореєстратору, зберігатиметься протягом певного періоду. Незабаром відеофіксація іспитів буде обов’язковою, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопущення до складення практики.
На Волині іспити з водіння зніматимуть на камери

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Теги: водіння, іспити, камери, сервісний центр МВС
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