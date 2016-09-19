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Скільки грошей витратять на харчування школярів у Луцькому районі

Скільки грошей витратять на харчування школярів у Луцькому районі
На послуги їдалень – забезпечення харчування учнів навчальних закладів пільгових категорій Луцького району – цього року планують витратити близько 1,12 мільйона гривень.

Відкриті торги на послуги оголосив відділ освіти та культури Луцької районної державної адміністрації Волинської області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 30 січня, - пишуть Волинські новини.

Закупівлю розділили на два лоти:

1. Харчування учнів пільгових категорій та учнів, які перебуватимуть у мовних літніх таборах (72 256 дітоднів):

- Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Піддубці;

- Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів с. Гаразджа;

- Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Воютин;

- Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Романів.

2. Харчування учнів пільгових категорій (38 092 дітодня):

- Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів с. Коршів;

- Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Радомишль;

- Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Чаруків.

Харчуватимуть учнів один раз на день (із понеділка до п’ятниці).

Послуги з організації гарячого харчування учнів повинні надаватися безпосередньо на базі навчальних закладів. Їжа має бути приготована тільки в день споживання.

До орієнтовного переліку страв, із яких має складатися меню, увійшли котлета, биточок з курятини, биточок зі свинини, риба смажена, риба тушкована з овочами, тефтеля з курятини (свинини) з соусом, плов з курятини, гуляш з курятини, тушковане куряче м’ясо з овочами, сосиски, сардельки, напівкопчена ковбаса (для бутерброда), пшенична каша, гречана каша, макарони, пюре, салат з вареного буряка з олією, салат з капусти, тепличні огірки, помідори, солені та консервовані огірки, салат з моркви, компот із сухофруктів, чай, вітамінний напій, сік, апельсини, банани, зефір, печиво, вафлі, оладки, пиріжки з дріжджового тіста, хліб, мінеральна вода, вершкове масло, твердий сир.

«Виконавець несе відповідальність за життя та здоров’я дітей під час організації харчування та безпосередньо за якість приготування страв», – наголошено в тендерній документації.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного досвіду.

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Теги: учні, харчування
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