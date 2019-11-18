У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу





Для сім’ї зібрати таку суму коштів – дуже важко, тому просять небайдужих допомогти врятувати життя маленької Каті, - пишуть



Зі слів батьків, новоутворення нирки виявили нещодавно: на початку року в дівчинки помітили збільшений живіт, після чого звернулись до лікарів, де діагностували нейробластому.



За лікування Каті готові взятися лікарі з Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі, проте лише на платній основі.



Орієнтовна вартість лікування може становити 60-66 тисяч доларів. Для сім’ї така сума – непідйомна, тому батьки і родичі просять допомогти врятувати життя Катрусі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 3-річної Катрусі Ребрини на початку 2020 року виявили новоутворення нирки. Врятувати життя маленької волинянки можуть в Білорусі, коштуватиме це близько 66 тисяч доларів.Для сім’ї зібрати таку суму коштів – дуже важко, тому просять небайдужих допомогти врятувати життя маленької Каті, - пишуть Волинські новини Зі слів батьків, новоутворення нирки виявили нещодавно: на початку року в дівчинки помітили збільшений живіт, після чого звернулись до лікарів, де діагностували нейробластому.За лікування Каті готові взятися лікарі з Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі, проте лише на платній основі.Орієнтовна вартість лікування може становити 60-66 тисяч доларів. Для сім’ї така сума – непідйомна, тому батьки і родичі просять допомогти врятувати життя Катрусі.

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