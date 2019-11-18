У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу
Сьогодні, 09:55
У 3-річної Катрусі Ребрини на початку 2020 року виявили новоутворення нирки. Врятувати життя маленької волинянки можуть в Білорусі, коштуватиме це близько 66 тисяч доларів.
Для сім’ї зібрати таку суму коштів – дуже важко, тому просять небайдужих допомогти врятувати життя маленької Каті, - пишуть Волинські новини.
Зі слів батьків, новоутворення нирки виявили нещодавно: на початку року в дівчинки помітили збільшений живіт, після чого звернулись до лікарів, де діагностували нейробластому.
За лікування Каті готові взятися лікарі з Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі, проте лише на платній основі.
Орієнтовна вартість лікування може становити 60-66 тисяч доларів. Для сім’ї така сума – непідйомна, тому батьки і родичі просять допомогти врятувати життя Катрусі.
Карта ПриватБанку тата, отримувач – Віктор Ребрина 5168 7422 0690 3720
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Для сім’ї зібрати таку суму коштів – дуже важко, тому просять небайдужих допомогти врятувати життя маленької Каті, - пишуть Волинські новини.
Зі слів батьків, новоутворення нирки виявили нещодавно: на початку року в дівчинки помітили збільшений живіт, після чого звернулись до лікарів, де діагностували нейробластому.
За лікування Каті готові взятися лікарі з Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі, проте лише на платній основі.
Орієнтовна вартість лікування може становити 60-66 тисяч доларів. Для сім’ї така сума – непідйомна, тому батьки і родичі просять допомогти врятувати життя Катрусі.
Карта ПриватБанку тата, отримувач – Віктор Ребрина 5168 7422 0690 3720
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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