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У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу

У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу
У 3-річної Катрусі Ребрини на початку 2020 року виявили новоутворення нирки. Врятувати життя маленької волинянки можуть в Білорусі, коштуватиме це близько 66 тисяч доларів.

Для сім’ї зібрати таку суму коштів – дуже важко, тому просять небайдужих допомогти врятувати життя маленької Каті, - пишуть Волинські новини.

Зі слів батьків, новоутворення нирки виявили нещодавно: на початку року в дівчинки помітили збільшений живіт, після чого звернулись до лікарів, де діагностували нейробластому.

За лікування Каті готові взятися лікарі з Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі, проте лише на платній основі.

Орієнтовна вартість лікування може становити 60-66 тисяч доларів. Для сім’ї така сума – непідйомна, тому батьки і родичі просять допомогти врятувати життя Катрусі.

Карта ПриватБанку тата, отримувач – Віктор Ребрина 5168 7422 0690 3720
У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу
У 3-річної дівчинки з Луцька виявили пухлину в нирці: батьки благать про допомогу


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Теги: допомога, гроші, лікування
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