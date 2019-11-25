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Жінка з Волині була у складі міжрегіональної наркобанди

Жінка з Волині була у складі міжрегіональної наркобанди
На Волині повідомили про підозру членам міжрегіональної організованої групи наркоторговців, серед яких – жителька Волині.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Інформують, що до складу групи входили двоє киян та волинянка, які у 2019 році налагодили в Києві виготовлення амфетаміну й збували його на території столиці України та Волинської області.

Викрили злочинну діяльність групи в жовтні 2019 року працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області.

У ході проведених правоохоронцями обшуків в оселях членів групи вилучили психотропи, а також спеціальний хімічний посуд та речовини, які використовувались для синтезу амфетаміну, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти.

На вилучене майно наклали арешт.

Нині двом чоловікам та жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Чоловікам суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, жінці – у виді домашнього арешту.

Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини функціонування нарколабораторії, а також легалізації коштів, здобутих підозрюваними від незаконного обігу психотропних речовин.

Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 307 КК України за вчинення організованою групою незаконного виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту у великих та особливо великих розмірах психотропних речовин передбачено покарання на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, банда, Волинь
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