Жінка з Волині була у складі міжрегіональної наркобанди

На Волині повідомили про підозру членам міжрегіональної організованої групи наркоторговців, серед яких – жителька Волині.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, що до складу групи входили двоє киян та волинянка, які у 2019 році налагодили в Києві виготовлення амфетаміну й збували його на території столиці України та Волинської області.Викрили злочинну діяльність групи в жовтні 2019 року працівники Управління Служби безпеки України у Волинській області.У ході проведених правоохоронцями обшуків в оселях членів групи вилучили психотропи, а також спеціальний хімічний посуд та речовини, які використовувались для синтезу амфетаміну, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти.На вилучене майно наклали арешт.Нині двом чоловікам та жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.Чоловікам суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, жінці – у виді домашнього арешту.Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини функціонування нарколабораторії, а також легалізації коштів, здобутих підозрюваними від незаконного обігу психотропних речовин.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 307 КК України за вчинення організованою групою незаконного виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту у великих та особливо великих розмірах психотропних речовин передбачено покарання на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.