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Не хоче платити за світло: у Кривому Розі чоловік замурував лічильник

Не хоче платити за світло: у Кривому Розі чоловік замурував лічильник
У Кривому Розі житель одного з будинків заварив електрощиток, бо боїться залишися без електроенергії через борги, які сплачувати, найімовірніше, не збирається.

Про це йдеться у сюжеті Фактів.

"Дверцята мають бути відчинені. Тут стоять автомати та лічильники на кожну квартиру. Тобто якщо щось відбувається, відчиняються дверцята та вимикається автомат. Якщо будуть горіти дроти в щитку, то відчинити ми його не зможемо, – розповідає голова ОСББ Віра Поляк.

Сусіди вже давно скаржаться на пенсіонера, який на всіх прохання сплатити борги реагує агресивно.

Юристи зазначають, що у цій ситуації варто запросити електрика, який все полагодить, а потім звернутися до суду.

Сюжет можна переглянути тут.



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Теги: світло, лічильник
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