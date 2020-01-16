Не хоче платити за світло: у Кривому Розі чоловік замурував лічильник
Сьогодні, 10:18
У Кривому Розі житель одного з будинків заварив електрощиток, бо боїться залишися без електроенергії через борги, які сплачувати, найімовірніше, не збирається.
Про це йдеться у сюжеті Фактів.
"Дверцята мають бути відчинені. Тут стоять автомати та лічильники на кожну квартиру. Тобто якщо щось відбувається, відчиняються дверцята та вимикається автомат. Якщо будуть горіти дроти в щитку, то відчинити ми його не зможемо, – розповідає голова ОСББ Віра Поляк.
Сусіди вже давно скаржаться на пенсіонера, який на всіх прохання сплатити борги реагує агресивно.
Юристи зазначають, що у цій ситуації варто запросити електрика, який все полагодить, а потім звернутися до суду.
Сюжет можна переглянути тут.
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Про це йдеться у сюжеті Фактів.
"Дверцята мають бути відчинені. Тут стоять автомати та лічильники на кожну квартиру. Тобто якщо щось відбувається, відчиняються дверцята та вимикається автомат. Якщо будуть горіти дроти в щитку, то відчинити ми його не зможемо, – розповідає голова ОСББ Віра Поляк.
Сусіди вже давно скаржаться на пенсіонера, який на всіх прохання сплатити борги реагує агресивно.
Юристи зазначають, що у цій ситуації варто запросити електрика, який все полагодить, а потім звернутися до суду.
Сюжет можна переглянути тут.
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