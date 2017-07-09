Волинський боєць продає картини, щоб зібрати гроші на ремонт автомобіля луцького центру для атовців
Сьогодні, 10:40
Волинський атовець Руслан Кашаюк продає картини, аби допомогти зібрати гроші на ремонт автомобіля для луцького Центру допомоги учасникам АТО.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"...Благодійний аукціон. Перші чотири картини - це сюжети з реальних подій: "Айдар", серпень 14 року. Вони мені дорогі, але я хочу, щоб ці роботи ще послужили ПОБРАТИМАМ. Можливо, хтось купить і подарує музею чи родинам, з ким пов'язані ці картини.
Автор зазначає, що всі роботи коштують 500 гривень.
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Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"...Благодійний аукціон. Перші чотири картини - це сюжети з реальних подій: "Айдар", серпень 14 року. Вони мені дорогі, але я хочу, щоб ці роботи ще послужили ПОБРАТИМАМ. Можливо, хтось купить і подарує музею чи родинам, з ким пов'язані ці картини.
Автор зазначає, що всі роботи коштують 500 гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Разом зможемо все: у Луцьку відкрили оновлений центр допомоги атовцям
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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