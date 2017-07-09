Волинський боєць продає картини, щоб зібрати гроші на ремонт автомобіля луцького центру для атовців

Волинський атовець Руслан Кашаюк продає картини, аби допомогти зібрати гроші на ремонт автомобіля для луцького Центру допомоги учасникам АТО.Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook."...Благодійний аукціон. Перші чотири картини - це сюжети з реальних подій: "Айдар", серпень 14 року. Вони мені дорогі, але я хочу, щоб ці роботи ще послужили ПОБРАТИМАМ. Можливо, хтось купить і подарує музею чи родинам, з ким пов'язані ці картини.Автор зазначає, що всі роботи коштують 500 гривень.